Sudar en pareja libera endorfinas

Hacer ejercicio siempre implica sufrir. Auque lo disfrutes, aunque te guste practicar deporte, para sudar hay que hacer que el cuerpo abandone su zona de confort. Pero puedes llevarlo mejor si lo haces con tu pareja.

¿Conoces la hormona de la felicidad? Si, las endorfinas. Ellas son las resposables de una buena parte de nuestro estado anímico. Las endorfinas aportan al ser humano la energía suficiente como para atenuar el dolor físico. Ayudan a superar metas autoimpuestas y multiplcan la capacidad de sufrimiento.

Viven en nosotros, pero hay que saber cómo liberarlas. Algunas de las formas más habituales es através de las relaciones sexuales, la risa, el baile, comiendo y ojo, haciendo ejercicio con tu pareja.

Un estudio de la Universidad de Oxford asegura que haciendo ejercicio en pareja la producción de endorfinas aumenta. Y si, nuestro experto Isaac Videchao nos lo confirma.

Hacer deporte en pareja es una motivación. Cuando piensas que ya no puedes más, cuando las piernas no responden, tener a alguien que te empuje , que apueste por ti, que te anime y, porque no, que te "pique", siempre viene bien para sacar fuerzas de dónde crees que no las hay.

Además, sacar tiempo libre a día de hoy parece una tarea complicada. Por eso, practicar deporte en compañía ayuda a ocupar y compartir horas del día fuera de las obligaciones rutinarias.

Según este estudio, la testosterona promueve el crecimiento muscular y aumenta su fortaleza tras un entrenamiento de resistencia. La testosterona no solo se puede relacionar con la actividad sexual. Es un bien muy preciado en tanto a la recuperación. Es decir, durante los entrenaminetos no se construye músculo, se destruye. Por eso, mediante el descanso, el aporte de nutrientes esenciales y añadiendo la acción de la testosterona la recuperación se acelera.

Entonces, ¿Por que se liberan más endorfinas en el trabajo en pareja? Pues porque se parte de la base de que con tu compañero o compañera ya has creado un vinculo, una unión y existe una atracción. Eso ayuda a estar predispuesto a hacer con esa persona cualquier esfuerzo de mejor gana que con un desconocido o sin compañía.