Continúa la pesadilla para el ingeniero ceheginero atrapado en Vietnam

Cuando este ingeniero de canales, puertos y caminos decidió viajar hasta Vietnam la pasada Navidad para echar una mano a un compañero; corroborar sus declaraciones por una investigación abierta por una serie de problemas que habían surgido en la construcción de una autopista por parte de OHL en este país y donde ellos habían estado trabajando, nunca pensó que su gesto de amistad se volvería contra él y quedaría atrapado a 10.000 kilómetros de casa.

Tal y como contó la cadena SER en su día, este ceheginero trabajó hasta 2.017 como jefe de obra de esta multinacional en la construcción de una autopista en la que esta empresa española tenía el 40% de participación. Una vez concluido su trabajo regresó a España. Meses después tuvo conocimiento del inicio de una investigación por parte del Gobierno vietnamita de varias obras públicas, entre ellas, dicha autopista, por una serie de grietas que habían aparecido en el firme.

Poco después conoció también que habían detenido a uno de sus compañeros y tras hablar con la familia de este no dudo en viajar hasta la capital del país (Hanói) para poder avalar la declaración de su ex compañero. Al llegar al país le retiraron el pasaporte y allí sigue tres meses después sin saber por qué. No le acusan de nada, pero tampoco le dejan abandonar Vietnam hasta nueva orden, una orden que se ha extendido en los últimos días hasta el próximo 27 de junio.

Por lo que respecta a su compañero, no ha llegado a estar prisión (aunque le amenazaron que lo harían) y pudo comunicarse con el de Cehegín. A día de hoy -asegura López- "lo siguen teniendo amedrentado para que me ayude lo menos posible".

Diego López ha contado esta semana en el programa Hoy por hoy que aunque sabe que no ha cometido ningún delito y no teme ningún tipo de acusación firme, si que le surjen muchas dudas sobre su futuro más próximo, "físicamente me encuentro bien, procuro leer y hacer deporte, mantener la mente ocupada, pero sí que los pocos ahorros que tenía se van agotando y no sé muy bien qué va a ser de mi aquí durante los próximos meses, quiero que esto acabe de una vez", afirma resignado el ingeniero.

López asegura que desde su declaración ante las autoridades vietnamitas el pasado 6 de enero, el cónsul español realizó una gestión con el Ministerio de Seguridad Pública del país para intentar aclarar su situación y pedir explicaciones sobre el motivo por el que se le retiró el pasaporte a este murciano "sin tener ningún tipo de respuesta por parte del citado ministerio. De momento no se me acusa de nada, pero no puedo salir del país, si esto sigue así tendré que pedir asilo en la embajada española".

Embajada de España en la capital de Vietnam, Hanói / exteriores.gob.es

La respuesta llegó el pasado 27 de febrero; fecha en la que se cumplía el primer plazo dado por el Gobierno vietnamita para devolver el pasaporte a este murciano, y lo hizo con una mala noticia, una notificicación en la que se le informaba que su estancia en el país se alargaba, como mínimo, hasta el 27 de junio sin ningún tipo de explicación añadida.

"Desde mi llegada al país mi única intención era colaborar en todo lo que se me pidiese, aunque con el paso del tiempo he perdido ese interes por la falta de transparencia en este asunto por parte de las autoridades del país, no sé lo que quieren ni lo que buscan" afirma.

Cuenta Diego en Hoy por hoy que el 26 de febrero recibió una llamada reclamando su presencia al día siguiente en el Ministerio de Salud Pública; a 700 km de la pensión donde se aloja, y su respuesta fue que para poder hacerlo necesitaba transporte o no le quedaría más remedio, si le obligaban, iría andando al no poder permitirse más gastos en un asunto en el que -asegura- no tiene nada que ver. En cualquier caso -dice el ingeniero- "pedí que me lo comunicasen por escrito, de forma oficial, cosa que por el momento no ha ocurrido".

Hasta el momento son varias las iniciativas llevadas a cabo por parte de amigos y familiares de Diego para intentar que las autoridades españolas intermedien con las vietnamitas y solucionen de una vez por todas la situación de este murciano 'secuestrado' en Vietnam; como una recogida de firmas o la publicación de su caso en redes sociales, sin que a día de hoy hayan resultado exitosas.

A decir verdad -reconoce Diego- "en los últimos días he tenido noticias del Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, interesándose por mi situación, lo que espero y confío que sirva para algo. También agradezco otras iniciativas de partidos políticos que han preguntado por mi caso".

Recordamos que el Partido Popular de la Región de Murcia exigió a finales de enero al Ministerio de Exteriores que se interesase por la situación del ingeniero murciano, y si se le estaba prestando el asesoramiento legal, asistencia letrada, apoyo económico y la tramitación de gestiones ante las autoridades legales.

Diego López solo quiere salir de Vietnam y olvidar este capítulo de su vida como un mal sueño que nunca le hubiese gustado protagonizar.