Ávila acoge un tractorada para protestar por la situación del campo

Cerca de 200 tractores y alrededor de 500 personas participaron en la manifestación convocada por las organizaciones UCCL y UPA, como medida de protesta por la situación del campo.

Con pancartas y carteles en los que se podía leer 'Si el campo no produce la ciudad no come' o 'Por la supervivencia de la ganadería extensiva. No al lobo' Los agricultores y ganaderos han solicitado precios justos, un control sobre la fauna salvaje y ayudas ante las pérdidas y daños provocados por la sequía.

La concentración ha estado animada por los cláxones de los tractores y el sonido de silbatos y cencerros.



La manifestación ha transcurrido desde el Palacio de Congresos Lienzo Norte, transitando por la Ronda Vieja, Avenida de Portugal, 2 de Mayo, Calle Arévalo, Santa Ana, Paseo de la Estación y Hornos Caleros, con paradas ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno.