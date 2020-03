La Coordinadora de ONGD denuncia que el recorte en Cooperación podría ser de más del doble del anunciado

La Coordinadora Valenciana de ONGD denuncia que el recorte real del presupuesto de Cooperación en las cuentas de este 2020 podría ser de más de la mitad del 5,7 % que presentó el alcalde, porque se incluyen "partidas engañosas".

Denuncian que el gobierno municipal estaría introduciendo en este apartado partidas que no corresponden a la cooperación internacional, como formaciones y gastos de viajes de funcionarios.

Por ejemplo, se incluye una partida de formación de voluntariado que no puede ser considerada como cooperación internacional, por valor de 50.000 euros, además de dos partidas de viajes para el personal de la concejalía o la propia edil del ramo, por valor de 5.000 euros. Si se eliminan estas dos partidas del presupuesto, denuncian, el recorte ascendería al 13 %.

Además, las ONG alicantinas temen que los pagos pendientes por parte del Ayuntamiento por las subvenciones de los tres últimos ejercicios, las cuales reconoció la edil de Cooperación aquí en Radio Alicante, vayan a ser asumidas por las cuentas de 2020, lo que supondría reducir aún más las cuantías disponibles para este año.

Calculan que esas cuantías pendientes de pago ascenderían a 164.923 euros, de los 280.000 que hay presupuestados para todo el año, por lo que "el recorte en el presupuesto llegará después", explica Paloma Jiménez, representante de la Coordinadora, "cuando salga la convocatoria y de ese dinero consginado, salga menos de la mitad".

Señala además que ese "reajuste" del que hablaba Conejero parte de que la administración pública "no ha puesto los medios técnicos y humanos suficientes" y desde 2017 debe unas cuantías que están "ahogando" a las ONG. "Año tras año ese dinero se ha quedado en las cuentas del Ayuntamiento", que no ha hecho una reserva de crédito para pagar estas ayudas, por lo que no solo lo han perdido las entidades, sino que repercute en el presupuesto del año actual.

Por ello, Jiménez insiste en que "es una vergüenza" y que esta "no es una política de cooperación y, además, no es una política de cooperación transparente".

Paralelamente, desde la Coordinadora de ONGD reclaman a PP y Ciudadanos que cumplan el acuerdo firmado el pasado mes de mayo, en plena campaña electoral, para cumplir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que doten al área de personal "suficiente, formado y estable" para que las políticas municipales de Cooperación no se queden "bajo mínimos".

Precisamente el próximo lunes se celebra el Consejo Municipal de Cooperación, en el que la edil María Conejero se comprometió en diciembre a incrementar el presupuesto del área por la necesidad urgente de aumentar el personal. Finalmente, ha ocurrido lo contrario.