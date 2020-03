El asunto de la financiación del Partido Popular por la Diputación de Alicante empieza a cobrar una nueva dimensión si, como apuntan desde Compromís, el dinero se ha desviado a Madrid para financiar actividades nacionales.

Además de que llueve sobre mojado y no parecen tener enmienda, ya que se trata de otro nuevo lío de cuentas en el que se ven embolicados.

El PP ya ha sido condenado en nuestra autonomía por financiación ilegal y está a la espera de que en la Audiencia Nacional se inicie el juicio en el que se debe dilucidar si hubo caja b. Y son solo dos ejemplos, de un caso ya juzgado y de otro que pronto lo será.

El asunto, aunque no es nuevo, tampoco es algo del pasado, como les gusta justificarse en las filas populares. Es necesario que el PP dé explicaciones sobre los 500.000 euros que recibió de la Diputación cuando César Sánchez era presidente. Y si no pueden, porque no hay justificaciones de las cantidades gastadas, harían bien en devolver el dinero, si no quieren que siga creciendo la bola de nieve.

Y en ese caso, alguien debería asumir las responsabilidades políticas.