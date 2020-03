Enfado, desilusión, frustación y tristeza, esos son algunos de los adjetivos que emplea Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol, tras el veto del Gobierno a la tramitación en el Congreso de los Diputados a la Iniciativa Legislativa Popular, ILP, que debía aprobar la equiparación salarial real de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas. No comprenden cómo tras haberse posicionado todos los partidos políticos de su parte cuando comenzaron con su reivindicación ahora les dan la espalda. Asegura que están cansados de buenas palabras y quieren hechos, no sólo no abandonarán las movilizaciones sino que las incrementarán con presencia constante en las calles hasta lograr su objetivo.

Como un auténtico jarro de agua fría ha caído entre el colectivo el veto a la ILP, critican que los partidos que lo han hecho no han sido capaces de sentarse a negociar con ellos para intentar sacar adelante la Iniciativa limando las posibles diferencias existentes. Critican que si este es un Gobierno progresista, que avala la eliminación de las brechas salariales y aboga por la igualdad sea incapaz de darles a Policía Nacional y Guardia Civil ese derecho de a mismo trabajo igual sueldo. Se preguntan por qué no hay esos 1.500 millones para la equiparación real y, sin embargo, una semana antes conceden 700 millones destinados a los Mossos. Recuerda Miguel Ángel Gómez que, a pesar de tener casi el 90 por ciento de respaldo de los policías, representan a todos los compañeros y a todos los guardia civiles y que no pararán hasta lograr un derecho que se les niega desde hace ya 30 años.