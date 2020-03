La pancarta del 8M del Ayuntamiento de Zaragoza, sin unanimidad

En Zaragoza, ni Vox ni Podemos Equo han participado en la colocación de la pancarta del día de la mujer en el balcón del Ayuntamiento de la capital aragonesa. Además, el escrache a la vicealcaldesa, Sara Fernández, en la Cincomarzada, también ha generado un cruce de acusaciones entre el gobierno y los partidos más a la izquierda.

El ayuntamiento abre el fin de semana reivindicativo colocando una pancarta: "Zaragoza es igualdad". Y este gesto vuelve otra vez a generar desacuerdos. Vox, por motivos ideológicos se ha ausentado de la foto y Podemos Equo lo ha justificado porque el ayuntamiento ha prohibido una exposición que se iba a desarrollar en el Paseo de la Independencia.

El alcalde Jorge Azcón ha metido a los ausentes en el mismo saco. "Siento que los extremos no hayan querido unirse; a mí me gustaría que este acto en el que defendemos a las mujeres pudiera ser un acto sin colores y sin banderas, como el terrorismo o los Derechos Humanos".

Huelga de FCC

Además, sigue entre los pasillos muy presente el conflicto de FCC parques y jardines. Más aún, después del escrache ayer a la vicealcaldesa. La situación preocupa al alcalde que considera que estas formas no ayudan a resolverlo y ha criticado la respuesta de ZEC y Podemos por no haber condenado los hechos.

Luisa Broto, de Zaragoza en Común, ha indicado que "no es lo mismo estar como organización reivindicando mejoras en tu barrio, no es comparable, no están en el mismo plano, sin olvidar la presión que están sufriendo estas familias". En la misma línea, Amparo Bella, de Podemos: "Cualquier acto que lleve agresividad es totalmente rechazable pero llevan 50 días de huelga sin llevar su sueldo a casa para mantener a las familias es insostenible".