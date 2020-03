La Fiscalía dice que el acusado de intentar matar a exnovia actuó "por venganza"

La Fiscalía ha mantenido su petición de 21 años y 8 meses de prisión para el acusado de provocar un incendio a la entrada de un bar en Gijón, en 2018, al considerar que actuó "con conciencia y voluntad" con la intención de matar a su exnovia y al amigo con el que estaba en el local y cuando creyó que había cometido "su venganza" por la ruptura sentimental se marchó "de fiesta".

El juicio contra el hombre de 31 años, ha quedado visto para sentencia este viernes, tras la declaración de once peritos y los informes de la Fiscalía, acusación particular y defensa.

La Fiscalía ha imputado al acusado un delito de incendio y dos tentativas de homicidio, tras mantener que su intención sí era homicida el 22 de junio de 2018 cuando tras seguir a su exnovia y a su acompañante y comprobar que se encontraban en el bar del padre de éste, en el barrio de El Llano, en Gijón, se dirigió a una gasolinera y, tras pedir un mechero a un taxista, provocó un fuego a la entrada del local dificultando la salida de ambos.

La fiscal ha sostenido que el acusado asumió el riesgo del resultado que podía causar el incendio, cuyas llamas alcanzaron un metro y medio de altura, y al no hacer nada por impedirlo al abandonar el lugar en su coche y "marchar de fiesta".

La acusación particular ha elevado su solicitud a 30 años y 23 meses de cárcel por los delitos de incendio, dos tentativas de homicidio, un delito continuado de amenazas y ha pedido 25 días de localización permanente por un delito de vejaciones injustas con las agravantes de parentesco y género.

La letrada ha sostenido que no se trató de una "celopatía", sino que su caso se encuadraría en un "claro machismo" que no sería compatible con el abuso de cocaína y alcohol que el acusado declara haber consumido al haber "preparado y ejecutado" un plan.

El abogado defensor, Luis Tuero, ha interesado dos años de cárcel por un delito de daños al calificar el incendio como de "escasas dimensiones" y ha incidido en que las penas de las acusaciones son "desproporcionadas" al rechazar que hubiera tenido intención de matar.

Previamente a los informes han declarado once peritos que evaluaron la influencia en el acusado del abuso del consumo de cocaína y alcohol por su adicción desde los 18 años, su buena evolución en prisión y los que realizaron la inspección ocular y cuantificaron los daños.

Un psiquiatra ha explicado que tiene un trastorno de personalidad que unido al abuso de cocaína y alcohol podría derivar en «un delirio de celos».

A esos celos ha aludido el acusado en el turno de última palabra, donde ha pedido "disculpas" a su exnovia, a la familia de ésta y al amigo que estaba con ella la noche en que provocó el incendio porque ha dicho que siente "vergüenza y asco" de lo que hizo porque él "no es así" y ha atribuido su actuación a la influencia de sus adicciones. El acusado ha señalado que siente "un arrepentimiento grande" porque no da crédito a lo que hizo debido a que estaba obcecado por la ruptura sentimental y no supo gestionarla.

Ha insistido en que sólo quería "fastidiar" al amigo de su exnovia, pero no quería hacerles daño y ha admitido que cuando entró en la cárcel, hace 18 meses, quería seguir consumiendo, pero al ingresar en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) se ha dado cuenta de que tenía un problema "grande de dependencia".

El acusado ha explicado ante el tribunal de la Sección Tercera que ha vendido "todo" para tratar de indemnizar a las víctimas, que no resultaron heridas gracias a la rápida extinción del incendio, y se ha comprometido a que una vez que consiga salir de prisión y tenga un trabajo intentará "pagar todo lo que haga falta".