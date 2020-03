Eugenio reconoce que no licitó el servicio y se desvincula del departamento de contratación

"Es cierto que se dio prioridad a otras licitaciones con respecto a esta pero no creo que haya en esto ninguna ilegalidad, ni siquiera una irregularidad", ha reconocido Echedey Eugenio en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote tras la denuncia de Podemos. El entonces presidente del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo se ha desvinculado de la mesa de contratación de la empresa, "ni siquiera participarticipaba en los órganos de contratación porque yo era presidente del Consejo de Administración", ha explicado. Según Eugenio, este servicio no se licitó durante los años de su presidencia del Consejo de Administración porque no les dio tiempo, "supongo que no les daría tiempo, con el número de personas que había teníamos muchas cosas y se fueron sacando las licitaciones a medida que fuimos pudiendo", añade el ex consejero.

Echedey Eugenio no tiene claro si se llamó a otras empresas además de Lanzarote Bus, "entiendo que si se llamó a otras empresas"

"No corresponde al presidente del Consejo de Administración pedir ofertas, eso corresponde al servicio de contratación. Por lo que yo he podido saber, que es un tema que desconozco, sí se pedían ofertas para saber cuál era el servicio más barato y el que lo prestaba en mejores condiciones", explica Eugenio. "No me traigo copia para mi casa de todos los expedientes y los contratos de los Centros Turísticos", añade. "Por lo que yo se, sí se llamó a otras empresas", añade Eugenio. "Es ciero que ha habido un retraso en la licitación de un contrato que debía haberse licitado conjuntamente, en eso estamos de acuerdo, pero no hay un delito, que lo demuestren", añade Eugenio. Para Echedey Eugenio, el hecho de que no haya licitación no implica que la empresa Lanzarote Bus no conociera las condiciones del servicio que tenía que prestar, "el servicio del Timanfaya es siempre el mismo, se entra por un sitio y se sale por el otro", explica Eugenio.

Echedey Eugenio reconoce su vínculo con el grupo Lanzarote Bus pero defiende que no hay incompatibilidad

Echedey Eugenio reconoce que fue trabajador de Arrecife Bus, una de las empresas del grupo Lanzarote Bus, pero afirma al mismo tiempo que no hay incompatibilidad alguna entre ser presidente del consejo de administración de una empresa pública que paga facturas a otra empresa con la que se tiene un vínculo laboral, mientras disfruta de una excedencia. "No hay incompatibilidad porque cuando uno es cargo público tiene una excedencia forozosa, además yo dejé de ser trabajador de esa empresa", explica Echedey Eugenio. "Si uno trabaja en una ferretería que suministra a un ayuntamiento y se convierte en concejal, ¿el ayuntamiento tiene que dejar de comprarle a esa ferretería?", se pregunta el ex responsable de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.