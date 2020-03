La racanería del rival no merecía tal honor

P

A la décimo cuarta cayó el líder en su feudo. No merecía ese premio la propuesta del rival, que poco fútbol propuso y demasiada leña repartió con la complicidad del colegiado García Rodríguez. Cierto es también que no tuvo su mejor tarde la SD Compostela, que quizás acusó una semana repleta de contratiempos y en la que no pudo ejercitarse a su mejor nivel.

El duelo, al igual que en la ida en la que ya se impusieran los rojillos en O Couto, presagiaba un encuentro igualado en el que sería importante marcar pronto. Lo hizo, sí, pero el equipo visitante. En frío, a los seis minutos, Rubén Arce, cazó la espalda de los centrales y batió en su salida a Pato Guillén. La primera en la frente, pero quedaban muchos minutos para reaccionar. Lejos de hacerlo, el Compos cayó en la espesura. El Ourense se dedicó a cerrar los espacios, achicar los metros respecto de su portería y, cuando lo consideró necesario, emplearse con dureza. Se llegó al descanso, y durante el mismo, en la grada se esperaban movimientos y cambios para intentar variar el rumbo del partido.

Salieron enchufados los blanquiazules y en el primer minuto ya tuvieron un remate de cabeza de Pablo Antas que se marchó escorado.

A la contra, los rojillos también intentaron inquietar y lo hicieron con un remate de Hugo García a la parte exterior del poste, pero el campo estaba inclinado hacia el área de Ángel y las ocasiones comenzaron a llegar para los de Yago Iglesias.

La tuvo Josiño en posición franca, primero, con un golpeo fuera en el segundo palo, luego de la asistencia potente de Primo desde la línea de fondo, y más clara aún después, en un centro desde la izquierda que se quedó muerto en el corazón del área, pero en el que, en el intento de ajustar, se encontró con la estirada del portero y el larguero.

El siguiente en probarlo sería Primo, tras recibir delante del meta un servicio picado de Álvaro Casas, pero en el giro se encontró con las manos de Ángel. Y cuando no fueron las manos del portero, aparecieron las piernas de los zagueros para evitar que el golpeo de Pablo Antas, tras asistencia de Gabri Palmás, acabase en el fondo de la red.

Los minutos galopaban en el reloj y los blanquiazules acumularon jugadores en el área en busca de que el balón, por fin, terminase alojado en la portería, pero, a pesar de la insistencia constante, no hubo forma. Los ourensanos se llevaron el botín de los tres puntos, pero ni por fútbol, ni por la menera de lograrlos, merecieron convertirse en el primer equipo que logró llevarse el triunfo del Vero Boquete esta temporada y acabar con la racha de imbatibilidad del líder, que lo sigue siendo gracias a la derrota encajada por el Ourense C.F. ante el Silva en O Couto por 0-1

Incidencias: Estadio Verónica Boquete de San Lázaro. Partido de la vigésimo séptima jornada de liga del grupo 1 de la Tercera División disputado ante 1420 espectadores. En la foto del equipo, estuvieron presentes Lola Broullón, la única jugadora de la base, en el Día Internacional de la Mujer, y Samuel Mata, niño para el que se destinarán los fondos del Cross Solidario Duchenne, organizado por la SD Compostela Atletismo.

Puntúan Estradense y Arzúa

Importante victoria la lograda por el Estradense en su visita al campo del Alondras. Llegaban los de Alberto Mariano empatados a puntos con su rival, pero dieron el golpe con su propuesta atrevida y acertando con la portería contraria con efectividad. Pronto adquirieron la renta de varios goles que fueron manejando hasta el 2-4 definitivo que les acerca un poco más al objetivo de la permanencia.

No pudo conseguir los tres puntos el Arzúa. Se topó con un Pontellas que se adelantó en dos ocasiones, y tuvo que salvar un punto cuando había quedado en inferioridad y sin portero por la expulsión de Marqueta en el minuto 82. Los dos goles del equipo arzuano los hizo el pichichi Iker Hurtado.