La Región habilita dos hospitales más para hacer las pruebas del virus COVID-19

El consejero de Salud, Manuel Villegas ha comparecido este lunes por la tarde para adelantar que los hospitales Morales Meseguer (Murcia) y Santa Lucía (Cartagena) se van a habilitar, al igual que el hospital de la Arrixaca, para hacer las pruebas del virus COVID-19. El objetivo es que ambos hospitales estén habilitados a lo largo de la semana para "ser rápidos en la realización de las analíticas si fuera necesario". Ambos centros hospitalarios cuentan con los termocicladores necesarios y sólo les falta contar con los kits reactivos para realizar estas pruebas.

Manuel Villegas señala que la Región, con cinco casos confirmados, sigue en fase de contención, y señala que "no se sabe con cuántas personas han podido estar los cinco afectados". Villegas ha reiterado que los cinco casos "tienen sintomatología leve y son todos importados de Madrid". Por eso ha pedido a aquellas personas que hayan estado en zonas de riesgo "y tienen síntomas como tos, fiebre o febrícula que llamen al 112 y no acudan a los hospitales para que no se colapsen".

El consejero de Salud ha hecho un llamamiento a la "corresponsabilidad de los murcianos" a la hora de adoptar las necesarias medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19, "que se laven bien las manos, que utilicen pañuelos desechables y. si tienen que tosar o estornudar que utilicen la flexura del codo, todo para evitar la propagación del virus".

Además de habilitar dos nuevos centros sanitarios para realizar la prueba del coronavirus, el titular de Salud también ha explicado que la Dirección general de Salud Pública ha recomendado a los organizadores de La Ruta de las Fortalezas, que aplacen la prueba ante la evolución de la enfermedad.

Más allá de esta prueba la consejería de Salud no se plantea "ningún horizonte" de cara a Semana Santa o Fiestas de Primavera puesto que "la situación va cambiando" y se van tomando decisiones "día a día".

La comparecencia del consejero de Salud ha tenido lugar tras la reunión en la que se han sentado los protocolos de coordinación entre todas las consejerías del gobierno murciano que se puedan ver afectadas, ante los primeros casos de COVID-19 en la Región. Manuel Villegas ha explicado que su consejería será la que coordine "todos los estamentos y todas las consejerías con el objetivo de transmitir a la sociedad un único mensaje ante este virus".

Desde que se puso en marcha el teléfono gratuito de atención por el coronavirus, el 968 12 12 12, se han recibido 1.200 llamadas y se han hecho 200 pruebas.