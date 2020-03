La Cursa de la Dona d'Ontinyent supera els seus registres de participació amb 1750 dones

La III Cursa de la Dona d'Ontinyent ha superat els seus registres de participació amb 1750 dones. La iniciativa organitzada per l’equip "Planifica y Evoluciona. Dulce Bebé" amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent, recaptava fons a benefici del Centre Ocupacional "José Antonio Bodoque" de la ciutat.

En una jornada d’emocions, mares, filles, netes, avies, germanes i un llarg etcétera participaven juntes a una prova on tots guanyaven, i que va omplir de color els carrers d’Ontinyent en el Dia Internacional de la dona i que es va aprofitar per llegar el manifest per la igualtat. Escoltem les declaracions de la regidora d’igualtat, Natalia Enguix

La prova se celebra el Dia Internacional de la Dona, però l’alcalde de la localitat, Jorge Rodríguez, afirma que la lluita no es de sols un dia. L’escoltem