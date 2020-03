Los familiares de personas desaparecidas se sienten "invisibles"

El 9 de marzo se conmemora el Día de las personas desaparecidas sin causa. Por ese motivo en Hoy por Hoy Cantabria hemos querido conocer el trabajo que realiza en nuestra comunidad la Asociación SOSDESAPARECIDOS, una organización que trabaja a nivel nacional e internacional y que actualmente cuenta con un equipo compuesto por 34 mujeres y hombres, todos voluntarios. En Cantabria, su coordinadora es Nerea Cachorro, que nos ha contado que solo el año pasado se atendieron a través del colectivo más de cuatro mil casos, de los cuales se difundieron casi 800 alertas por personas desaparecidas, con un alcance de difusión superior a los noventa y seis millones, lo cual les sitúa como referente internacional en difusión.

Actualmente en España hay más de 12.300 personas desaparecidas según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, 4 de ellas en Cantabria. Uno de los casos es el de Roberto Lavid, al que su familia busca desde noviembre de 2019. Vecino de Igollo de Camargo, fue visto por última vez el 11 de noviembre a las 3 de la madrugada saliendo de una discoteca en Tanos (Torrelavega), y desde entonces no se ha tenido noticia de él, hasta que se encontró su coche en esa zona de difícil acceso de Valderredible. En ese momento efectivos del Servicio de emergencias del 112 Cantabria iniciaron su búsqueda, pero pasados 5 días fue suspendida al no encontrar ninguna pista.

En Hoy por Hoy Cantabria, una prima de Roberto, Clara García, nos ha contado que se encuentran recogiendo firmas para que se retomen los rastreos por la zona en la que apareció su vehículo. Además, han solicitado, de nuevo, al Gobierno de Cantabria y a la Delegación del Gobierno esta petición.

“La familia estamos pasando un momento muy duro, el no tener ninguna noticia, el mínimo indicio, nos sentimos invisibles” ha asegurado Clara García que nos ha explicado que la investigación sigue abierta pero no así la búsqueda. “El coche apareció en Población de Arriba, un pueblo donde solo viven dos personas, una zona de bosque y Roberto tiene que estar allí, hace falta una búsqueda continua, alargada en el tiempo” ha lamentado. García que ha añadido que están a la espera de una respuesta por parte de las administraciones para saber si se retoman o no esas labores. ”Estamos muy desesperados, necesitamos una respuesta” es la conclusión que nos ha dejado Clara.

Cachorro, por su parte, ha querido aprovechar esta jornada para dar las gracias a todas aquellas personas que diariamente les ayudan, con la difusión de las alertas y ante todo, al trabajo y la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con mención especial a Protección Civil, que siempre trabaja codo con codo, con la delegación de SOSDESAPARECIDOS Cantabria.

Por último, Cachorro ha querido destacar la seriedad de la labor que realizan. “Nosotros lanzamos la alerta cuando ya se ha formalizado una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, no activamos nunca ninguna desaparición sin una denuncia previa, jamás lo hacemos sin denuncia” ha concluido Cachorro