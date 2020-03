Visocan amenaza de desahucio a una familia por hacer ruido en casa

"Nos dirigimos a usted ante la reiteración de quejas vecinales recibidas, por los supuestos ruidos que se producen en el interior de la vivienda que le hemos arrendado. De proseguir con este comportamiento nos veremos obligados a no renovar el contrato de arrendamiento a su vencimiento el próximo 26 de mayo de 2020", reza la carta que ha recibido Ana Cecilia Sánchez firmada por los servicios jurídicos de la empresa pública de vivienda del Gobierno de Canarias. "Son acusaciones falsas que no tienen fundamento, no consta mi nombre en las actas de la comunidad y tampoco hay ninguna denuncia", explica Ana Cecilia a la SER. "Si por lo menos hubiera una denuncia podría defenderme ante el Juez de la acusaciones falsas, pero no consta ninguna denuncia", añade la afectada. Ana Cecilia no niega los ruidos, sin embargo, asegura que ella no es la responsable, "por la puerta del garaje se filtran algunos ruidos de coches, a mi también me molestan, pero yo no soy la culpable", explica Ana Cecilia a la SER.

La Plataforma por una Vivienda Digna en Lanzarote ha salido en defensa de Ana Cecilia y está preparando un informe que harán llegar a la empresa pública de la vivienda de Canarias (VISOCAN). "No hay ninguna denuncia contra ella, en las actas de la comunidad no se hace referencia a ella, aunque se cite a vecinos incívicos, debemos entender que si hay ruidos o molestias no son de Ana Cecilia Sánchez ni de su vivienda", explica Olga Martínez, portavoz de la Plataforma. "Estamos hablando de un acoso psicológico, las presiones del señor presidente de la comunidad ya provocaron un intento de desahucio que finalmente se canceló, han intentado muchas cosas contra esta familia sin ninguna prueba concluyente", añade Martínez. "Estamos preparando un dossier para hacerle llegar a Sebastián Franquis todo lo que ocurre en esta comunidad, con referencia a otros inquilinos", explica la portavoz de la Plataforma.