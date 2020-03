Los agricultores desconvocan las movilizaciones en el Puerto de Algeciras

Las organizaciones agrarias y las cooperativas han decidido desconvocar la protesta prevista para este jueves 12 de marzo en el Puerto de Algeciras "hasta que la crisis sanitaria lo permita".

Dicen los convocantes: las organizaciones agrarias Upa, Coag y Asaja que a pesar de la grave situación que sufre el sector agrario, "por responsabilidad y por prudencia" aplazan el bloqueo de camiones previsto para este jueves en el Puerto de Algeciras, en protesta por el "escaso control" de las importaciones de productos agroalimentarios de terceros países.

En cuanto remita la crisis del coronavirus volverán de nuevo a concentrarse tanto en el Puerto de Algeciras como en otros lugares,ara seguir visiblizando la situación del sector agrario.

¿HABRÁ MANIFESTACIÓN EN CÓRDOBA EL 20 DE MARZO?

De momento no se ha decidido si se mantendrá o no la movilización de Córdoba. Este viernes los convocantes darán a conocer la decisión de si mantienen o no la protesta en Córdoba que tenía previsto celebrarse el 20 de marzo, con salida desde la Plaza de Andalucía y final en la Plaza de Colón.