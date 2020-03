Miki Biasion cancela su participación en el Rally Mallorca Clásico por coronavirus

La organización del Rally clásico de Portals ha explicado que el evento, que tendrá lugar en la isla del 12 al 14 de marzo, no podrá contar con el bicampeón mundial de rallys, Miki Biasion.

La nota informativa dicta así:



"Tras el decreto del Gobierno Italiano para aislar completamente el país por el COVID-19 (Coronavirus), informamos desde la organización del Rally Clásico Isla Mallorca que por razones de seguridad Miki Biasion finalmente no podrá asistir a la XVI edición de nuestro Rally. Como consecuencia también nos vemos obligados a cancelar el evento / espectáculo junto al sorteo que se había organizado para este miércoles 11 de marzo a las 18.00 horas en Almacenes Ferragut. Tanto Miki como a la organización lamentamos con nuestro corazón automovilístico que no pueda asistir por causas ajenas a nosotros que no podemos cambiar.



Gracias por vuestra comprensión y ya estamos trabajando junto a Miki para una posible participación en el 2021".



La organización del Rally Clásico Isla de Mallorca.