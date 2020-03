Cuando nuestra comunicación invisibiliza a los demás

¿Te has parado alguna vez a observar cuántos clientes saludan a la persona de seguridad que encontramos en la entrada de muchas superficies comerciales? Si no lo has hecho, ya te respondo yo. Muy pocos. Una minoría. Hacemos invisibles a los demás, pero nosotros nos volvemos ciegos.

Este es solo un ejemplo de muchos contextos en los que pasamos por alto a personas que están haciendo su trabajo. Y, normalmente, suelen ser aquellas de rango inferior. Como, por ejemplo, los profesionales de limpieza que nos encontramos en los servicios, pasillos… ¿Casualidad? Pasamos por delante de ellos como si fueran muebles o lo que es peor, como si directamente ni existiesen. Cuando los saludo tengo que reconocer que siempre detecto cómo se les ilumina la cara. Lógico y triste a la vez. No están acostumbrados.

A todos nos gusta sentir que somos visibles para los demás, que nos tienen en cuenta, que, de alguna manera, les importamos. A todos nos gusta recibir de los demás, una mirada, una sonrisa, un “buenos días” … Pero en cambio, qué selectivos somos a la hora de hacerlo con los otros.

La educación y el respeto son universales. Posiblemente si todos compartiésemos esos pequeños detalles con los demás, nos haríamos la vida mucho más bonita y fácil.

Hablamos de estas cuestiones con Marina Estacio, experta en Comunicación Personal, Comunicadora y Actriz.