La Asociación Canaria de Supermercados cree que "no tiene sentido" comprar masivamente

Ante la avalancha de personas, este martes, comprando masivamente en algunos supermercados españoles por miedo al desabastecimiento, el secretario general de la Asociación Canaria de Supermercados (Asucian), Alonso Fernández, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población.

Fernández asegura que "no hay posibilidad de desabastecimiento", sobre todo, porque no existen restricciones a las importaciones, entrada de mercancías o producciones locales. Cree además que la compra masiva "no tiene sentido" y alerta que el desabastecimiento se producirá "si a todo el mundo le da por ir a comprar masivamente".