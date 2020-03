El Govern invertirá 180.000 euros en las depuradoras de Sant Josep y Sant Joan

El Govern invertirá 164.000 euros en la depuradora de Sant Josep y 25.000 en la de Sant Joan para tratar de revertir la mala depuración que hacen del agua. De hecho, son dos de las ocho depuradoras de Baleares que tampoco cumplen con la normativa por recibir agua de alcantarillado que supera los valores límite de vertidos permitidos.

A estas dos se suma la de Ibiza, que prácticamente asume la totalidad del caudal mal depurado. Sin embargo, no recibe ninguna aportación porque el Estado está llevando a cabo la construcción de una nueva planta.

Por otra parte, el 82% de las depuradoras de las Pitiusas reciben agua que no cumple con los umbrales legales.

Así lo ha explicado este miércoles en el Parlament Miquel Mir, conseller de Medio Ambiente, que ha anunciado actuaciones para mejorar la situación de las infraestructuras de Baleares. Entre ellas, la necesidad de formalizar el Pacto por el Agua, para que las administraciones puedan garantizar una gestión integral y efectiva del ciclo del agua, y monitorizar las depuradoras, para tener una gestión más precisa de las mismas.

Con todo, ha remarcado que las actuaciones previstas no solucionarán por sí mismas el problema si el resto de administraciones no se implican. "Aquí tampoco nos olvidamos de las obligaciones del Estado hacia la carencia de inversión en el ciclo del agua y que, no tengáis ninguna duda, seguiremos pidiendo y exigiendo», ha añadido.