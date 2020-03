Ustedes se preguntan a ver si es capaz este hombre de sorprendernos sobre ese tema.

Y voy a sorprenderles, porque hoy no hablaremos de ese tema.

Casi puedo garantizar que será el único minuto del día en que usted no será asaltado con datos, perspectivas o miedos sobre ese tema.

Sin embargo, dedicarse en exclusiva a ese tema ni siquiera garantiza librarse de ese tema.

En cambio, la concentración obsesiva se realiza a costa de perderse todo lo demás.

Y si no recuerdo mal, ayer lució un esplendoroso día de primavera sobre Balears, que por supuesto no disfruté porque me pasé el día absorto con ese tema.

Fue una jornada que invitaba a pasear despreocupadamente por cualquiera de los rincones de las islas, y no precisamente a enclaustrarse en un supermercado sin ventanas y con iluminación fluorescente.

Ese tema empeorará, se mantendrá estable o se desvanecerá como un nubarrón impertinente, pero entonces no habrá forma de recuperar el estupendo día de ayer.

Y a quienes ni durante este minuto han conseguido desengancharse de ese tema, ahí va un mensaje positivo.

Mañana será otro día.