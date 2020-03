CCOO habla de un "pequeño retraso" en el llamamiento a los fijos discontinuos

Comisiones Obreras constata un pequeño retraso en los llamamientos a los 75.000 fijos discontinuos del sector de la hostelería en Baleares por la crisis del coronavirus. Retrasos no generalizados porque la Semana Santa cae en abril este año y hay muchos hoteles que no abrirán hasta poco antes de esas fechas. En cualquier caso, desde el sindicato se muestran aliviados porque, por el momento, no se han registrado cancelaciones para Pascua.

La secretaria de la federación de servicios y hostelería de Comisiones Obreras, Silvia Montejano, explica que la mayor parte de eventos relacionados con el turismo de congresos se está posponiendo, pero las reservas de Semana Santa se mantienen. A pesar de ello, Montejano constata un retraso en el llamamiento a los fijos discontinuos de las islas, algo que se verá agravado por la suspensión temporal de los viajes del Imserso.

Las empresas están ajustando la ocupación y los empresarios tienen un margen de 30 días para hacer el llamamiento desde la fecha fijada a cada trabajador. Por el momento no se han constatado incumplimientos del convenio.