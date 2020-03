Barragán: "En Madrid hay un caos real y el Atlético Baleares debía pensar que se metía en la boca del lobo"

La jornada 29 de la Segunda División B, grupo I será aplazada. Esa decisión es celebrada por el vicepresidente del Inter de Madrid, David Barragán.

El equipo de Boadilla tenía que jugar este fin de semana contra el Atlético Baleares, pero, en Ser Deportivos Baleares, explica la situación "extraordinaria" del club.

"Creo que lo correcto era aplazar toda la jornada, pero aquí se había dado una especie de vacío porque la RFEF había pedido que se jugase a puerta cerrada, pero los que jugamos en polideportivos municipales dependíamos de la potestad del municipio, que había decidido cerrar. Durante 15 días no podíamos ni jugar ni entrenar" ha comentado Barragán.

El vicepresidente del Inter de Madrid ha comentado que, en todo momento, el club de Boadilla del Monte ha estado en comunicación con el Atlético Baleares. "En Madrid hay bastante alarmismo, hay un caos real y el Atlético Baleares debía pensar que se metían en la boca del lobo. Ellos también estaban deseando el aplazamiento porque no sabíamos a qué campo íbamos a jugar y con el aplazamiento se ha ordenado bastante".

La situación del rival del Atlético Baleares se agrava en el día a día, según declara David Barragán en Ser Deportivos Baleares: "Estamos en el desamparo de todos, no se ha entrenado y no se si podremos ir a un gimnasio, pero no podemos sacar ni balones ni ropa".