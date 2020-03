Gonzalo Fuentes apunta a "tres años de legislatura complicados" en Estella tras la moción de censura

"Veremos lo que sucede a lo largo de estos días, me consta que esta mañana se ha solicitado, me remito a la nota de prensa que ha enviado UPN". Así se pronuncia el alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, tras la solicitud de UPN de la celebración urgente de una comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo, tras la presentación de una moción de censura contra el alcalde de Estella por parte de concejales de EH Bildu, Geroa Bai y dos ediles del PSN que han sido expulsados de su partido. "Veremos qué ocurre estos días y si realmente Geroa Bai acepta a estos dos concejales tránsfugas del PSN", añade.

Y apunta que "una vez notificada desde el PSN que los dos concejales habían sido expulsados firmemente, hoy mismo he firmado la resolución dándoles de baja y revocando la resolución que firmé el año pasado cuando les cedí las concejalías de igualdad y de juventud", apunta Fuentes.

Respecto a la relación con los dos concejales expulsados del PSN señala que ´"la verdad es que nos hemos sorprendidos todos, sí que es verdad que con el señor Crespo la relación los últimos meses evidentemente no ha sido buena, vemos lo que pasó a finales de año cuando nos quiso presentar una moción de censura que se paró directamente desde Pamplona; y sorprende desde luego la iniciativa que ha tomado la señora Hernández, alejada completamente de la dignidad política y de los valores democráticos".

Asimismo dice que coincide y "está completamente de acuerdo" con las palabras del secretario de organización del PSN Ramón Alzórriz que hablaba de ambiciones personales sobre todo en el caso de Jorge Crespo. "No hay más que ver el acuerdo programático al que han llegado estos dos exconcejales socialistas tránsfugas con EH Bildu y Geroa Bai. Han firmado dos años que le ceden la alcaldía al señor Leoz de EH Bildu y el último año se reparte ese sillón con el señor Crespo al frente de la alcaldía de Estella-Lizarra. Veremos realmente si eso es así. Veremos si Bildu le cede el último año de alcaldía, pero lo que a mí se me antoja es realmente complicada estos tres años de legislatura".