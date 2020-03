Martina Tey, estudiante en Cerdeña: "Para salir de casa tengo que avisar a la Universidad"

Martina Tey, estudiante de Ingeniería, andaluza de 22 años, decidió irse a hacer las prácticas de su carrera a la Universidad de Sassari en Cerdeña. Llegó el 21 de febrero y pensaba quedarse hasta finales de junio. Ante la situación que vive Italia, muy afectada por el coronavirus, pensó que lo mejor era volver a España: ayer, 10 de marzo compró un billete para volar a las cinco de la tarde y a las siete, recibía la notificación de que le habían cancelado el viaje.

Las clases se han suspendido, solo se dan por Skay y cada vez que tiene que salir, debe comunicárselo a la Universidad para que le sigan la pista por si se contagia. La policía, en la calle, tiene además un registro de personas que salen y si no está todo correcto, pueden poner multas de hasta 600 euros. Si abre una discoteca, la multa alcanza los 20.000.

Vista de la calle desierta, desde la ventana de la vivienda de Martina Tey, a mediodía / Cadena SER

Encerrada en casa, hablábamos con ella en Hoy por Hoy Sevilla sobre su vida allí: “al principio la preocupada era yo, ahora soy yo la preocupada por mi familia”.

Calles vacías, y mucho orden en los supermercados: “aunque no hay carencias de alimentos”, no puede haber más de 20 personas dentro comprando, y en la frutería, no más de 2. Todos los trabajadores con mascarillas y guantes de látex. Esta es la situación que, al menos, deberá vivir hasta el 3 de abril, a la espera de que todo mejore, o no…

