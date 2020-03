Ferran Torres y Campaña están en la prelista de Luis Enrique

La irrupción de Ferran Torres en la élite no tiene freno. Sus destacadas actuaciones en el Valencia, prácticamente partido tras partido (ayer asistencia a Gameiro en el segundo gol y vaselina preciosa para marcar el tercero) no podían pasar desapercibidas para Luis Enrique Martínez y era cuestión de poco tiempo que entrase en una convocatoria de la selección española absoluta. Y así ha sido. El seleccionador ha incluido a Ferran en una prelista de 50 jugadores para los dos próximos partidos del combinado nacional.

Ferran no es la única gran novedad respecto a jugadores de equipos de Valencia, puesto que también forma parte de esa prelista el levantinista José Campaña. Se trata de una primera criba que tendrá su elección definitiva el viernes 20 de marzo, que es el día en el que Luis Enrique comunicará la lista definitiva de 23 futbolistas para los partidos de España frente a Alemania y Países Bajos, ambos preparatorios para la próxima Eurocopa que, salvo que las medidas restrictivas hacia los eventos deportivos como prevención del Covid-19 la pospongan, se disputará este verano en varios países de Europa.

En la lista, además de Ferran Torres, están también otros tres jugadores del Valencia: Gayà, Rodrigo y Parejo. Los dos primeros estaban siendo habituales en las últimas convocatorias, pero Parejo se había quedado fuera de las dos más recientes, aunque eso sí, con Robert Moreno como seleccionador y no con Luis Enrique. El que no está en la prelista de 50 jugadores es Gabriel Paulista y el motivo es que todavía no tiene en regla sus papeles para la obtención de la nacionalidad española. Caso de obtenerlos antes del día 20, podría entrar, pero lo lógico es que ya se quede fuera de esta próxima citación, aunque está dentro de las preferencias de Luis Enrique para la Eurocopa.