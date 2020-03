Hace un año que se paró el corazón enorme del popular actor y humorista Jesús Manuel Rodríguez Santana. Un ejército de periodistas, actores y amigos lloraron la pérdida de un hombre sencillo y muy querido en Lanzarote. "He borrado ya tres mensajes porque me pongo a llorar recordándole", dice una oyente de la SER que ha querido rendir su particular homenaje al malogrado actor. También lo han hecho Salvador Leal y Germán Barrios, compañeros de escenario y grandes amigos de Santana. "Para nosotros ha sido una pérdida enorme", dice Salvador con la voz rota. "Recuerdo el día en que me llamaron para darme la noticia, estábamos a las puertas de un estreno, todavía no me lo creo, a veces piensas que volverá a llamar, es muy difícil", explica Germán Barrios.

"El viernes, el último día que nos vimos, habló precisamente de eso", rememora el autor y actor de teatro Salvador Leal. "Su madre estaba a punto de morir y lo estaba afrontando con mucha fuerza, nos lo decía a nosotros mismos, hay que seguir hacia adelante porque la vida es una tragedia continua y hay que tomarsela con humor", recuerda Leal. "Eso él lo hacía, nunca transmitía mal rollo, sus problemas muchas veces se los tragaba. Santana era un hombre que te ayudaba a vivir con alegría, eso es lo que tenemos que aprender de él", explica su amigo emocionado. "Estábamos preparando el texto de una obra, Boberías nada más, quedamos para el lunes y nunca llegó, fue un estreno que quedó pendiente, nuestro sueño en aquel momento era rodar por ahí con esa historia", rememora Leal. Ahora estrenan la obra que quedó pendiente.

"Estreno pendiente", obra homenaje a Santana, se representará este viernes 13 de marzo en el teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero

"Estreno pendiente" es una obra escrita y protagonizada por Salvador Leal y Germán Barrios, con la que los actores lanzaroteños pretenden realizar su personal homenaje al tristemente desaparecido Jesús M. Rodríguez Santana, popular actor y humorista conocido sencillamente por Santana. Es una producción de Trama2 Producciones y está coprotagonizada por Germán Barrios y dirigida por Valery Tellechea. La obra podrá verse este viernes 13 de marzo, a las 20.30 horas, en el Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”. “Con Santana comencé a escribir un espectáculo al que llamaríamos Boberías Namás. Llevábamos muchos años queriendo hacer un espectáculo a dúo, pero por una cosa o por otra, siempre quedaba pendiente", explica Salvador Leal que junto a Germán Barrios se emocionan recordando a Santana en Hoy por Hoy Lanzarote.