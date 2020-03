La radiografía del desarrollo de videojuegos en España

La industria española de desarrollo de videojuegos facturó en 2018 813 millones de euros, un 14% más que en 2017. Según el Libro Blanco de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV) en nuestro país existen 520 estudios, y tres de cada cuatro facturan menos de 200.000 euros al año -datos de facturación, no beneficios netos-. Casi la mitad de esa facturación se la llevan los estudios con más de 50 trabajadores, que también generan prácticamente la mitad de los empleos, pero apenas representan el 4% del total de las empresas de producción de juegos.

Una industria que crece, pero sigue fragmentada en pequeños estudios. Además Antonio Fernández, secretario general de DEV, ha apuntado que la industria española tiene un fuerte carácter exportador, porque más de la mitad de la producción se juega fuera de España. Con él hemos hablado de esta radiografía y de las posibles vías de mejora para fortalecer el tejido empresarial.

Libro Blanco del desarrollo español 2019 / DEV

Según este Libro Blanco el desarrollo español se encuentra con problemas como los de la financiación y la falta de formación especializada, que frenan muchos de los proyectos empresariales o los pone al borde del abismo. Desde DEV lanzan diez propuestas para impulsar la industria local, como los incentivos fiscales, programas de apoyo y fomentar la presencia en el potente mercado chino.

Más actualidad

Nintendo Switch ya ha recibido Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate DX. En él nos convertimos, directamente, en un pokémon para entablar lazos con otras de estas criaturas, rescatarlas si están en problemas, y evitar desastres naturales. Recorreremos mazmorras que cambian cada vez que nos adentramos en ellas, por lo que siempre serán diferentes, y tendremos que tener cuidado para no caer en combate y perder todos los objetos y tesoros que llevemos encima.

Call of Duty Moder Warfare (PS4, XBOX One y PC) acaba de recibir su expansión gratuita con modo Battle Royale Warzone. Está también disponible para aquellos que no tengan el juego principal y para jugar no es necesario contar con PS Plus, aunque sí el Xbox Live Gold. Hasta 150 jugadores se enfrentan en un mapa que tiene aproximadamente el doble de tamaño que el de Blackout, en grupos de tres amigos. Cuenta con características especiales como la recogida de dinero para conseguir objetos y la posibilidad de revivir si ganamos un duelo 1vs1 en la cárcel ‘Gulag’.

Duelos online en Holfraine / Fluxart Studios/ Sony

Y hablando de producción española, ya está disponible para PS4 Holfraine, un nuevo juego multijugador online de disparos en tercera persona con aspecto de película de animación y con héroes con habilidades diferenciadas. En él nos enfrentamos en combates tres contra tres en un mundo futurista y con mezcla de modos como eliminación o protección de zonas. Ha contado con el apoyo del programa PlaystationGames Camp de Valencia y ha sido premiado en Playstation Talents, y según nos ha contado el CEO de su desarrolladora, Fluxart Studios, durante los primeros días ya se han jugado más de 3.000 partidas.

Y finalmente ya es oficial que HBO emitirá una serie de televisión basada en The Lasto of Us de la mano del creador de Chernobyl. La producción respetará la historia del juego y tendrá lugar veinte años después de la destrucción de la civilización debido a una pandemia. Acompañaremos al escolta Joel y la joven Ellie a lo largo de un complejo y emotivo viaje por Estados Unidos plagado de criaturas extrañas y peligros. Por cierto, la segunda parte de The Last of Us llegará a PS4 el próximo 29 de mayo. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.