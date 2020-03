La discordancia de género en pediatría

Nuestro espacio de salud de esta semana se dedica a conocer algo más sobre la llamada “discordancia de género”. De ello hablamos con Cristina Alfaro, endocrino infantil del Hospital Rey Juan Carlos.

Pregunta- “¿Qué es la discordancia de género o incongruencia de género?”

Respuesta- Este término se utiliza para definir una marcada y persistente discordancia entre el género experimentado de una persona y el sexo asignado de forma biológica.

Este sentimiento es completamente diferente a lo que llamamos identidad u orientación sexuales que hace referencia al sexo hacia el que una persona se siente atraído y donde entraría lo que conocemos como heterosexual, homosexual, bisexual...

P- ¿Por qué ahora hay más casos? ¿Está de moda?

R- La incongruencia de género no es algo de estos “tiempos modernos”; de hecho, los primeros datos que hacen referencia a la misma aparecen recogidos en el código de Hammurabi en 1728 a.C. y no fue hasta los siglos XIX-XX donde se añadió la connotación negativa de “enfermedad mental” a esta entidad. Es posible que, ahora, seamos más conscientes de los casos que hay a nuestro alrededor y esto se debe probablemente a que la educación LGBT+ es cada vez más accesible en nuestra sociedad, dando así a los jóvenes la oportunidad de comprenderse mejor a sí mismos y de salir como personas trans. Esto no implica que por hablar de ello se condicione a nuestros jóvenes y niños a sentirse así. El que lo es lo es y el que no, no lo es.

P- ¿Por qué se produce?

La identidad de género se forma gracias a la combinación de factores ambientales, culturales y biológicos. Sin embargo, a pesar de numerosos estudios, todavía no se ha podido establecer un origen claro. Parece que la exposición a hormonas sexuales del sexo opuesto durante y después del embarazo podrían aumentar las posibilidades de experimentar esta incongruencia, pero esto no se cumple siempre por lo que tendremos que seguir investigando.

P- ¿Y esto… se pasa?

Cuando se trata de una incongruencia real no se pasa; de hecho, aumenta con el paso del tiempo y, especialmente, en la pubertad. De ahí que los pediatras seamos una herramienta fundamental para ayudar a los niños en este camino. Es cierto que en algunos casos, niños o adolescentes pueden dejar de sentir esta discordancia, pero entonces no se trataban de incongruencias verdaderas sino de expresiones de conductas o intereses de variabilidad de género muy frecuentes especialmente en la adolescencia.

P- Si no es una enfermedad… ¿por qué se trata?

El proceso por el que una persona trans debe pasar para conseguir el sexo con el que se siente identificado/a es muy complejo y va a necesitar ayuda de diversos profesionales especializados en diferentes campos. El hecho de no recibir ayuda o apoyo puede desembocar en graves automutilaciones e incluso en el suicidio.

P- ¿Cuál es el tratamiento?

Lo primero y más importante es que todos los pacientes sean seguidos por un psiquiatra/ psicólogo que establezca que estamos ante un caso real y de ahí, el resto de los profesionales nos pondremos manos a la obra. En el caso de los pediatras endocrinos o endocrinos de adultos nuestra labor es, si llegamos a tiempo, “parar” la pubertad para evitar que se produzcan los cambios definitivos que llevan a convertirse de hombre o mujer cuando no se desea. Esto se hace con los famosos “bloqueadores de la pubertad” (unas hormonas que ponen “en pausa” todo el proceso puberal) y, una vez adquirida una madurez psicológica suficiente y habiendo comprendido todo, se inicia tratamiento con hormonas sexuales (estrógenos o testosterona). Las posibles cirugías de reasignación sexual se hacen una vez han cumplido la mayoría de edad.

Además, las asociaciones y fundaciones como DANIELA, CHRYSALLIS, TRANSEXUALIA… siempre están dispuestas a ayudar a los pacientes y a sus familias en todo el proceso.

Sin embargo, nada de esto es lo más importante en la vida de una persona trans. La herramienta fundamental para ayudarles en todo este camino es la comprensión y que la sociedad y los medios sean cada día más conscientes y respetuosos con ellos y, eso, es tarea de todos.