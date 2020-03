Airbus toma medidas por el coronavirus y los sindicatos critican la tardanza en el comunicado

Dirección de Airbus y los cinco sindicatos que componen la Junta de Portavoces Interempresas acordaban en la mañana de este martes un protocolo para gestionar la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Unas medidas “extraordinarias” de aplicación en los centros de Getafe, Barajas e Illescas, tanto para el personal propio, como el ajeno, que desempeña funciones en estos centros. Sin embargo, el presidente del Comité Interempesas, Francisco San José, denuncia que no se ha actuado bien porque este documento no se hizo público hasta las siete de la tarde, cuando los trabajadores terminan su trabajo a las cinco.

El comunicado, dice, tenía que haber salido antes de que finalizase su jornada laboral y estuvieran en su casa. Ante el cierre de colegios, muchos trabajadores han faltado porque se han tenido que quedar a conciliar con sus hijos, y “no sabían cómo lo iban a hacer, ni cómo iba a responder su empresa, que es la principal responsable de gestionar una situación de este tipo”, afirma San José.

Airbus tiene en Madrid instalaciones en Barajas y en Getafe, siendo ésta última la más grande de España, con unos once mil trabajadores, incluyendo personal indirecto o subcontratado. El representante sindical afirma que a lo largo del día de hoy se están manteniendo reuniones y que se implementará una “especie de comité de crisis” para el seguimiento del coronavirus, con el fin de controlar las medidas que se vayan implementando y ver si es necesario ampliar o adaptarse a las medidas que marque la Comunidad de Madrid. “En primer término, lo acordado tiene una aplicación más directa en factorías de Getafe, Madrid Barajas e Illescas, pero muchas también son comunes y estamos preparados para, en un momento dado, ampliarlas al resto de factorías”.

Las medidas contempladas a nivel individual se dirigen a personas provenientes de zonas de riesgo, en contacto con infectados, los que tengan imposibilidad de transporte, colegios cerrados o familiares de primer grado enfermos o en cuarentena legal. Para estos casos se contempla la preferencia del teletrabajo, flexibilidad horaria y adaptaciones de jornada para facilitar la conciliación o acordar entre trabajador, empresa y sindicatos posibles días libre o vacaciones, entre otras cosas. En lo que al ámbito colectivo se refiere, se contempla la comisión de seguimiento mencionada, entre sindicatos y empresa, “para analizar la evolución y posible implantación de medidas adicionales de contención”. También se recomienda no viajar, si no es estrictamente necesario, no acudir a actos multitudinarios o analizar la posible suspensión del encuentro anual del grupo de empresa, entre otros consejos.

San José asegura que, de momento, no hay ningún caso confirmado en las instalaciones de Airbus, aunque sí hay trabajadores que acuden con algún síntoma compatible con el virus y los servicios médicos de la empresa “les están mandando a casa”.