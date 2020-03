Sara Buesa reclama "firmeza" en la exigencia de "autocrítica" a la izquierda abertzale por su actitud ante ETA

Sara Buesa, hija del dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, ha advertido de que es necesario mantener una actitud de "firmeza" en la exigencia de "autocrítica" a la izquierda abertzale respecto a su actitud ante el terrorismo de ETA, dado que, de lo contrario, existe el riesgo de que la banda, disuelta en 2018, pueda "resurgir" en el futuro.

Buesa ha participado este miércoles en un acto de la Comisión Europea celebrado en París con motivo del 'Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo', en el que ha recordado que este año se han cumplido veinte años del asesinato de su padre y de su escolta, Jorge Díez, en un atentado de ETA cometido el 22 de marzo de 2000 en Vitoria.

En su intervención ha afirmado, en referencia a la izquierda abertzale, que resulta "imprescindible" que los dirigentes políticos vascos "que estuvieron conformes con la eliminación física del adversario político" realicen un ejercicio de "autocrítica" sobre su pasado.

Sara Buesa ha reclamado a esos dirigentes que "asuman, de forma pública y sin ambigüedades, su propia responsabilidad en el terrible daño injusto ocasionado" por el terrorismo de ETA. "Nunca podremos convivir con quienes piensan que ha sido legítimo asesinar al que piensa diferente", ha advertido.

"Discurso de odio"

De esa forma, ha mostrado su esperanza en que los líderes políticos se den cuenta de la necesidad de afrontar "la radicalización que aún existe" en la sociedad vasca y de mantener la "firmeza" en la "exigencia de autocrítica a la extrema izquierda nacionalista vasca". Buesa ha asegurado que si no existe un "liderazgo deslegitimador del terrorismo", no existirá garantía alguna de que "el ciclo de la violencia no resurja en el futuro".

La hija del dirigente del PSE-EE asesinado por ETA ha recordado que en Euskadi "el discurso del odio aún está presente". Como ejemplo, ha citado los recibimientos públicos y "homenajes" a expresos de ETA salidos de prisión, los "sabotajes" contra placas o símbolos de recuerdos de las victimas de la banda, los recientes "ataques" como los sufridos por miembros del PSE de Lasarte (Gipuzkoa) o las pintadas en recuerdo de la banda que siguen apareciendo en diversos lugares de Euskadi.