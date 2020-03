Madrid suma 7 muertos y 364 positivos más, hasta los 38 fallecidos y 1.388 casos

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 7 muertos y 364 contagios confirmados más por coronavirus, lo que eleva las cifras a 38 fallecidos -todos con patologías previas- y 1.388 casos positivos, según los últimos datos proporcionados por el Gobierno regional.

La Consejería de Sanidad ha aumentado a 10 el número de laboratorios para realizar las pruebas de coronavirus -a los ocho actuales se suman ahora la Fundación Alcorcón y el Hospital de La Princesa-, y han aumentado a 1.724 los contratos de refuerzo de personal (1.017 contratos por coronavirus que se unen a los 707 contratos prorrogados del Plan de Invierno).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido "responsabilidad" y "solidaridad" a los jóvenes y a todas aquellas personas que aunque no tengan "síntomas" puedan transmitir el coronavirus a los mayores y a otros colectivos de riesgo, por lo que ha llamado a cerrar las discotecas. "Tenemos que cerrar las discotecas, no puede haber concentraciones masivas porque, aunque afecte a los mayores, todos podemos transmitir el virus a personas aunque no tengamos síntomas", ha dicho en una entrevista en Antena3.

Ha asegurado que el Gobierno madrileño está intentando "evitar" la ola de contagios, procurando que la gente "no se reúna" para no transmitir a los mayores el virus, por lo que ha hecho un llamamiento a que se cierren las discotecas aunque tampoco ha descartado decretarlo "según cómo evoluciona" la situación.

"Hay que ser solidarios entre nosotros, cuidar a los mayores", ha reiterado la presidenta, que ha destacado que eso es lo "importante" porque son la población de riesgo, junto con las personas que tienen patologías previas. Díaz Ayuso ha señalado que "la gente joven puede sentir que la epidemia no va con ellos", pero "son transmisores" lo que puede resultar "letal" si tienen familiares que son mayores o tienen patologías previas.

Ha recordado Díaz Ayuso que se prevé que este fin de semana y las próximas semanas sean "difíciles", aunque en la "mayoría de los casos se quedará en nada, en síntomas leves que se tratan desde casa".

Al respecto, ha señalado que éste será el caso del un 80% de los contagiados, pero ha insistido en que "no por ello deja de ser grave, porque se puede transmitir". Un 15 por ciento de los casos pasarán a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y en este sentido ha avanzado que se triplicarán las camas de esta unidad porque los ingresos son de larga duración por lo que se está produciendo "más bloqueo".

Para el 5 por ciento de los pacientes, que son "personas mayores", el contagio es "virulento" y "agresivo" por lo que para ellos el virus es "peligroso". No descarta la presidenta "ninguna" medida de salud pública, y en ese sentido ha deslizado que las personas que viajen tendrán "información" los próximos días.

