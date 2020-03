"No existe ninguna posibilidad de desabastecimiento". Así de contundentes se han mostrado desde supermercados Eroski. Su director en Balears, Alfredo Herráez, ha asegurado en esta casa no entender el comportamiento compulsivo de los usuarios a la hora de comprar debido a las últimas noticias relativas al coronavirus, un hábito que considera "fuera de lógica".

Herráez ha transmitido un mensaje de tranquilidad asegurando que "la cadena de suministros es muy potente". Argumenta que "el tráfico marítimo de mercancías no ha sido suspendido, sino que continua con actividad habitual". Opina que "solo en el caso de que no fuera así, y de que se tratase de un periodo largo, tendríamos un problema", supuesto que no se corresponde con la situación actual en Balears.

"Entiendo que la gente ve las estanterías vacías y se asusta", señala Herráez. Sin embargo, todo tiene una explicación, pues, como indica el director de Eroski en las Islas, "muchas veces no disponemos de las horas de trabajo suficientes para la reposición". Es decir, relata que "el personal está preparado para reponer las estanterías en condiciones habituales, no en compras masivas".

En lo relativo a los productos adquiridos, Herráez señala que el papel higiénico es lo más solicitado, algo para lo que no tiene explicación, junto a la pasta, las conservas y las salsas.