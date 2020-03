La Nueva Cubierta también suspende sus próximos eventos

Este sábado 14 de marzo estaba prevista la celebración en La Nueva Cubierta de Leganés de la fiesta ‘Don’t let daddy know Madrid’ con la actuación de varios Dj’s como los hermanos Dimitri Vegas y Like Mike, DJ Nano o Abel Ramos. La orden gubernamental de no celebrar eventos con más de 1.000 asistentes ha provocado su suspensión y la organización ha anunciado que se devolverá el importe de las entradas vendidas dentro de los próximos quince días.

El siguiente fin de semana (14 de marzo) se iba a celebrar también en La Nueva Cubierta la III Asamblea Ciudadana de Podemos, que ya anunció hace dos días su cancelación. El partido ha indicado que las votaciones podrán realizarse telemáticamente, teniendo en cuenta también que la Ministra de Igualdad Irene Montero ha dado positivo por coronavirus. El evento que, de momento, sí sigue en pie es la Fiesta Naranja 2020 de Radical, previsto para el 13 de junio en el mismo escenario.

Este jueves la discoteca Fabrik de Humanes de Madrid anunciaba que cerraba sus puertas hasta nuevas instrucciones de las autoridades, añadiendo que las entradas ya adquiridas para sus eventos aplazados servirán para la nueva fecha de los mismos. Otra de las discotecas del sur de Madrid con eventos programados para las próximas semanas, la sala Groove de Pinto, aún no se ha pronunciado sobre su fiesta Overdirve: La reunión 2020, que está prevista para el próximo 25 de abril.