El Deportivo ha tomado una nueva medida para contener el coronavirus. El equipo que dirige Fernando Vázquez ha tenido su última sesión de trabajo en Abegondo y a expensas de que se controle la situación del coronavirus, el Deportivo suspende 'sine die' su trabajo en la ciudad deportiva. Desde este momento, los jugadores ya tienen en su poder un plan de entrenos individual que cada uno debe realizar en su domicilio.

Los médicos del Deportivo han aconsejado esta mañana que no se celebren más entrenamientos grupales para evitar el riesgo a un contagio. Entienden los galenos blanquiazules que el pico de la enfermedad podría aún producirse en las próximas semanas y pretenden evitar que los jugadores se contagien.

Fernando Vázquez apuesta por una Liga "nula"

El entrenador ha valorado las opciones que se manejan en la comisión de la Liga para dar una solución a la temporada en marcha. La más lógica para el entrenador es la de que se declare como nula la campaña y por lo tanto no haya ni ascensos ni descensos. "Que solo valga la primera vuelta? No sé si hay algo jurídico ni nada determinado. Habría que llegar a un acuerdo para aceptar la situación. Para mí lo más normal sería año perdido, año acabado y competición perdida. Sin ascensos, campeones… porque deportivamente no se logró en los terrenos de juego", señala el preparador blanquiazul.

El supuesto de que se diese por terminada la competición tal y como está ahora mismo es para el entrenador "una barbaridad que acabase la liga así". "En estos momentos el Deportivo no está en descenso. Tal y como está la clasificación no estaríamos descendidos. El Dépor incluso podría llegar al play off si nos ponemos exigentes", concluye.