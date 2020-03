Coronavirus

Os Resentidos y Brothers in Band no actuarán este fin de semana, tal como tenían previsto. En el caso de Os Resentidos, que tenían cita para este sábado 14 en la Sala Garufa, el concierto se ha cancelado; en el caso del grupo de versiones de Dire Straits han movido su fecha para el 27 de junio. Hemos hablado en Hoy por Hoy A Coruña con Antón Reixa (Os Resentidos) y Miguel Queixa (Brothers in Band) sobre esta situación.

"Non contaba eu con isto -dice Antón Reixa- pero é o que hai que facer, e hai que animar a todos a cumprir as normas, non val sentirse orixinal, porque isto é o que hai, toca colaborar para que as cousas melloren". El líder de la banda bravú ha cancelado además otros eventos en las próximas semanas. "Por unha vez hai que ter esperanza na China", bromea.

El que fue presidente de la SGAE señala que para un artista afecta de forma especial esta crisis: "Para nós é un esforzo engadido, supón non traballar, os artistas estamos mellor nun escenario que na casa". Aunque de momento no tienen nueva fecha asegura que volverán a A Coruña en cuanto se tenga más certeza de la evolución de la pandemia.

Miguel Queixa de Brothers in Band han aplazado la presentación del espectáculo Alchemy Relive para el 27 de junio: "Prometemos que se xa o íamos a pasar ben, temos un novo motivo para entrar con máis forza, cunha raiba sana".

Más cancelaciones y aplazamientos

El concierto de Ara Malikian previsto para el próximo sábado 28 de marzo se ha aplazado al 31 de octubre.

El Festival Galego de Cabaret que se iba a celebrar del 25 al 28 de marzo en el Teatro Colón se aplaza. La fecha en la que se espera recuperar esta cita es la del 2, 3 y 4 de octubre.

Indomable estaría en el Playa Club este viernes 13 pero se lleva su concierto al streaming mañana sábado a las 20:30. Se podrá ver en el Instagram de Son Estrella Galicia

La Sala Mardi Gras dejará de albergar sus conciertos previstos hasta el 28 de marzo con la excepción del de este domingo 15 de marzo, con la banda de metal SDI, que se mantiene con un aforo reducido.

La sala Garufa Club ha visto cancelados varios de los conciertos de la próximas semanas, además de Os Resentidos, dejarán de acudir Madame Bird, David Regueiro Trío, Dakidarría+Muyayo Rif y Efecto Pasillo. Se mantiene de momento el concierto cómico de Almas de Cántaro el miércoles 18 de marzo y el de Tregua el 20 de marzo, también con el aforo reducido

En el Bâbâ Bar tenemos la cancelación del concierto de Fabián y Alfredo González prevista para hoy. Además el show de teatro de improvisación 'Se masca la comedia', dejará de celebrarse los próximos martes.

La artista Silvia Penide también ha aplazado y cancelado los eventos programados para las próximas semanas.

Carlos Bau no estará este sábado en el Doré, que aplaza sin fecha la celebración del 10 cumpleaños.

Más allá de la música

Además de la música también hay otros eventos afectados, la cita audiovisual de la comarca de Bergantiños, el Carballo Interplay, previsto para la primera semana de abril también se aplaza, se baraja noviembre como posible nueva fecha.

Y la feria Todo Hogar de Expocoruña, prevista para este fin de semana, se ha trasladado a septiembre.