El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre pide "calma", "civismo" y "solidaridad" a la ciudadanía en una declaración institucional emitida esta tarde, en las que pide que se cumplan las recomendaciones y evitar las "aglomeraciones". El regidor anuncia que se precintarán los parques infantiles, además de lo ya sabido: el cierre hoy de los monumentos, bibliotecas y centros deportivos y mañana de los museos municipales como la Casa Natal de Picasso, el Centro Pompidou, el Museo Ruso, el Centro de Arte Contemporáneo o el Carmen Thyssen.

El regidor indica que está redactando un bando, como ha adelantado la Cadena SER, que recoge todas las acciones municipales ante la pandemia y "activa la emergencia para que todos los servicios municipales estén preparados y actúen si fuese necesario, empezando por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil".

"Está en juego la salud de todos" concluye el regidor.

Declaración íntegra de Francisco de la Torre.

"Tras anunciarse la próxima declaración del estado de alarma, en estas circunstancias excepcionales en las que tenemos que mantener la calma y ser muy responsables, quiero hacer un llamamiento a todos los malagueños: el civismo y la solidaridad siempre son importantes, pero ahora son una cuestión de salud pública. Y digo civismo y solidaridad porque nuestro comportamiento individual no sólo nos afecta sólo a nosotros y a nuestras familias, sino que repercute en toda la sociedad y puede tener consecuencias fatales, muy negativas, para enfermos y mayores.

La ciudad de Málaga está siguiendo en todo momento el camino que marcan las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, autoridades a las que muestro todo nuestro apoyo y lealtad. Estamos atentos a las instrucciones y recomendaciones que nos trasladan y rogamos a todos los malagueños que las cumplan. Que sean recomendaciones no significa que podamos permitirnos ignorarlas; porque si no hacemos caso, corremos el riesgo cierto de empeorar la situación. No hay que bloquearse, por supuesto, ni entrar en pánico; pero tampoco relajarse.

Dado que la situación cambia por horas, y aunque en este momento Málaga no está como otros puntos de España y otros países de nuestro entorno, estamos tomando decisiones que vamos haciendo públicas en tiempo real a través de nuestras redes sociales verificadas y nuestra página web oficial. Por favor, compartamos sólo información oficial y verificada. Insisto: oficial y verificada, para acabar con todos los bulos.

El hecho de que se haya anunciado, entre otras cosas, que no habrá clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del lunes próximo no significa que haya vacaciones. Si se ha tomado esta decisión, es para que consiga el efecto pretendido, que es el de contener la curva de expansión del coronavirus y no colapsar los servicios sanitarios. La obligación de todos es contribuir a que las medidas tengan el efecto pretendido, así que hagámoslo juntos: evitemos las aglomeraciones.

Hoy viernes hemos cerrado por precaución las bibliotecas, los monumentos y los centros deportivos municipales. Los parques infantiles van a precintarse esta misma tarde. A partir de mañana, se cerrarán las oficinas de turismo y los museos y espacios expositivos que dependen del Ayuntamiento.

Hoy mismo voy a firmar un bando que, tomando como base las decisiones del Estado y de la autonomía, recoge toda la acción municipal en esta materia y que, entre otras cosas, activa la emergencia para que todos los servicios municipales estén preparados y actúen si fuese necesario, empezando por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Es imposible calcular las consecuencias que esto tendrá para nuestra economía. Cuando pase todo esto, tendremos que esforzarnos para dejarlo atrás cuanto antes, remontar el vuelo. Y estoy seguro de que lo conseguiremos. Ahora nos toca hacer frente a la crisis sanitaria.

Calma, responsabilidad, civismo y solidaridad. Está en juego la salud de cada uno, la salud de todos. Y es lo que nos corresponde hacer juntos en la ciudad de Málaga. Démos ejemplo.

Muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestra colaboración."