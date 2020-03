En momentos difíciles... respuestas solidarias

Desde la propagación del coronavirus en nuestro país, estamos viendo imágenes de, algunas personas, llevándose todo tipo de productos de los supermercados como si se tratara de un apocalipsis zombie. Una situación que, una y otra vez, desde las administraciones y los propios distribuidores de este sector llaman a terminar con ella, puesto que el abastecimiento está completamente garantizado. Una histeria y un miedo propagado, muchas veces, a través de los bulos y noticias falsas que circulan por las redes sociales.

Un miedo y una histeria, que se ha incrementado con el anuncio de decretar el Estado de Alarma. Sin embargo, esta medida no se ha tomado para generar alarma, sino para cesar la propagación exponencial de este tipo de virus. Un hecho que busca que la curva de propagación no sea tan inclinada y que, los casos positivos, se repartan en el tiempo y no en apenas unos días. Todo ello, con el fin de evitar el colapso del sistema de salud pública de nuestro país y que todos y cada uno de los enfermos puedan recibir una atención extraordinaria.

Sin embargo, esta medida no afectará, en ningún momento, al correcto funcionamiento de los supermercados. Estos establecimientos serán una de las excepciones en la apertura al público, al ser considerados establecimientos de "primera necesidad".

La solidaridad se apodera de las redes sociales



De hecho, ese espacio de las redes sociales, también, está sirviendo para sacar lo mejor del ser humano: su solidaridad. Por este motivo, muchas personas anónimas se están ofreciendo para hacer la compra, sobre todo, a aquellas personas de los grupos de riegos, como son las personas mayores, las personas con problemas respiratorios o las personas con problemas de corazón. Una solidaridad surgida ante la paralización de buena parte de la actividad diaria. Una paralización traducida en el cierre de los centros educativos, de los negocios...

Ola de solidaridad en las redes sociales / Facebook

De esta forma, se suceden los mensajes en grupos de WhatsApp, Facebook y demás redes sociales, ofreciéndose en hacer la compra a toda aquella persona que lo necesite. Un gesto altruista que busca sacar lo mejor del ser humano, en esta situación difícil para el conjunto del país.

Asimismo, el gremio de taxistas de diferentes puntos de la geografía española, están ofreciendo sus taxis para transportar gratuitamente a personas con discapacidad, así como a personal sanitario. Una medida encaminada a liberar las ambulancias, con el fin de que estén disponibles para las personas que realmente las necesitan.

Los ayuntamientos también se vuelcan

Además, diversos ayuntamientos, como, por ejemplo, los de la provincia de Ciudad Real, como el de Valdepeñas, Villanueva de los Infantes o La Puebla del Príncipe, entre muchos otros, han puesto a disposición de sus vecinos diversos números de teléfono para que el propio consistorio realice las compras a aquellas personas de los grupos de riesgo. También para aquellas personas que, por prescripción médica, deben de guardar una cuarentena obligatoria y no tienen a nadie en la localidad que les pueda hacer la compra de los productos básicos.

Una ola de solidaridad, tanto de ayuntamientos como de personas anónimas, que se sigue extendiendo por las redes sociales. Ola de solidaridad que está inundando los diversos grupos de Facebook de cada una de las localidades de España. Gestos altruistas que surgen en unos días difíciles que, gracias a la responsabilidad social y la unión de todo un país, se superaran con la mayor brevedad posible.