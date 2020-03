El Rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, no descarta que se tenga que ampliar el curso académico a consecuencia de la crisis del coronavirus. Señala que en comunicación con todos los sectores implicados, el Rectorado entiende que es necesario modular el calendario en función de la evolución de la situación.

El rector ha transmitido tranquilidad: "Dende a comunidade da Universidade da Coruña, iremos modulando as modificación que teñamos que facer , temos marxe para ampliar periodos, modificar procesos de avaliación, condicións nas que se realizarán probas a estudantes... Imos ir tomando as decisións que fagan falla para poder rematar adecuadamente este curso."

La UDC ha desplegado ya todos los medios mpara desarrollar su actividad administrativa y académica a través de Internet. Este lunes han comenzado los cursos de teletrabajo on line y ya se ha desplegado todas las posibilidades para seguir clases.

Desde los centros educativos: "Lo importante es que los estudiantes no pierdan el hábito de trabajar"

Es el primer día sin clases a nivel oficial. Los centros educativos no universitarios con más de seis aulas establecen desde hoy turnos para contar con una persona del equipo directivo de forma presencial en sus instalaciones. Ningún docente tiene que acudir a su centro de trabajo. Muchos niños ya tenían deberes programados desde el fin de semana. Otros centros se han puesto en contacto con chicos y familias para establecer tareas.

El Presidente de la asociación de directores de centros públicos. Antonio Leonardo, señala que lo importante es que los estudiantes no pierdan sus rutinas de trabajo: "Estuvimos trabajando para que hoy nuestros alumnos se levantaran de cama y pudieran trabajar ya, en ese sentido la labor de las familias es importante para que los chavales no pierdan el hábito de trabajar, no son vacaciones."

¿Y la administración?

Todos los empleados públicos cuyas funciones se realicen en edificios administrativos las desarrollarán en sus domicilios. Las actividades que precisen una actuación presencial en el edificio administrativo quedan suspendidas temporalmente, excepto en aquellos casos en los que su trabajo sea considerado como esencial. Este segundo supuesto contempla al personal directivo, de seguridad, de mantenimiento, para la comunicación, proveedores y servicios de las tecnologías de la información.