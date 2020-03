El deporte, y toda su actualidad, han pasado a un segundo plano con la crisis sanitaria derivada del coronavirus. El Deportivo, que ha suprimido toda su actividad, mantiene la actualidad informativa con comparecencias virtuales diarias. La de este lunes ha sido la de Manu Sánchez, el entrenador del Deportivo femenino. Sánchez ha valorado lo que supone para el grupo dejar de entrenar en grupo y no tener un horizonte claro sobre qué ocurrirá con la competición. "Yo que soy un enfermo de entrenar estoy bastante frustrado en casa, pero con mucha responsabilidad, porque la prioridad son otros temas", anuncia el preparador.

"Hay que mantener la forma física. Hay que minimizar riesgos. La preparadora física Lucía diseñó un plan de trabajo para que cada uno pueda hacerlo en su domicilio. Es un trabajo un poco simpático, porque tienen que sustituir las herramientas del gimnasio con elementos de casa", explicó el míster coruñés, que asegura que lograrán superar con nota este difícil momento.

Lo importante, la salud

La frustración es evidente en el mundo del deporte. Sin competición, las jugadoras se conciencian de la importancia de mantenerse en forma y de ver la situación en perspectiva. "Estamos en un tiempo de incertidumbre y eso afecta a las cabezas de las jugadoras. Estamos hablando mucho por el grupo de WhatsApp. Esto acaba de comenzar y no sabemos hasta donde va a seguir esto", confiesa.

¿Desbandada en el Depor?

Antes de la crisis del coronavirus, la directiva de Fernando Vidal había iniciado una serie de renovaciones en cadena para mantener el bloque de la plantilla. Con el escenario de incertidumbres, Sanchez espera que las jugadoras vayan a mantener su voluntad de continuar la próxima campaña en A Coruña. "Hay que tener tranquilidad, y el trabajo está a la vista de todo el mundo. Tengo la confianza de que la gran mayoría de las jugadoras van a seguir con nosotros. Nuestra mayor preocupación es cuidarlas mucho. Que se vayan a renovar a todas... las decisiones las van a tomar ellas, pero el mercado ha cambiado"

"Tengo que hacer un balance muy positivo de la liga. Recordaremos este año por desgracia por este tema: pasamos por las paperas, por una huelga, y ahora por esto. Espero que ninguna de estas circunstancias empañe el trabajo excepcional de estas futbolistas. El balance es muy positivo. De lo que estamos disfrutando. Y el reconocimiento del fútbol del país", concluye.

Por último, Manu Sánchez ha asegurado que en el mundo del fútbol esperan que se pueda reanudar de alguna manera la competición y no darla por finalizada de antemano. "Todas las facetas de la vida son importantes, pero ahora prima la más importante, la salud. Estamos en un escenario donde hablamos de la salud global. Es prioritario atender a todas las indicaciones sanitarias. Hay que tener mucha tranquilidad. Juntos y con mucha calma vamos a pasarlo, porque tenemos de nuestro lado la ciencia. No sabemos qué va a pasar con las competiciones. Es una lástima, pero es lo menos importante.", avanza

El entrenador del Depor Abanca mostró su volutad de que la competición no finalizase. "Es una pena que no podamos rematar el trabajo. Estábamos disfrutando muchísimo. Si pudiésemos terminarla sería la mejor de las opciones. De todos los escenarios, seguiremos lo que nos indique la federación. Pero a mí no me gusta ninguna de las opciones, solo la de terminar este año con fechas disponibles. Los tiempos, los contratos... va a ser muy complicado y tener mucha tranquilidad. ", finaliza.