La importancia del campo en tiempos de coronavirus

Es innegable que, a pesar de la preocupación general de la sociedad por la pandemia de coronavirus, aún se mantiene inalterado en nuestra memoria el recuerdo del sinfín de manifestaciones, protestas, concentraciones o cortes de carretera que se han producido en los primeros meses del año para señalar la crisis de precios en la agricultura. A la provincia de Jaén le toca de cerca con el olivar. Pero también con otros sectores agrarios y ganaderos. Productos jiennenses que estaban viendo peligrar su continuidad.

Ahora está más claro que nunca que son productos de primera necesidad. Radio Jaén Cadena SER ha querido realizar un análisis de la importancia que tienen los alimentos de primera necesidad que genera el campo jiennense. El secretario general de la UPA en Jaén, Cristóbal Cano, explicaba a esta emisora que es un sector estratégico que garantiza la soberanía alimentaria, la producción de alimentos seguros y en cantidades necesarias para toda la sociedad. Cristóbal Cano dice que el abastecimiento está asegurado. "No podemos depender de terceros países para asegurar nuestra alimentación. Y, con el sector que tenemos en España y su dimensión, estamos demostrando que no hay ningún temor. El abastecimiento está garantizado", ha dicho el responsable de UPA en Jaén.

Desde UPA se insta a "cuidar del sector agrícola" porque, según dice Cano, "la realidad es la que es". Los alimentos de primera necesidad no pueden faltar. Ahora mismo, fincas y campos a pleno rendimiento para que no falten los productos en la despensa durante la epidemia. El secretario general de UPA pone varios ejemplos. "Por un lado las ganaderías, que no dejan de producir tanto leche como carne para la sociedad. También hay campañas a pleno rendimiento, por ejemplo el espárrago verde donde día a día son cientos los agricultores que están acudiendo a los tajos", ha dicho.

"Soberanía alimentaria"

Los agricultores y ganaderos jiennenses no pueden realizar teletrabajo, y es permanente el trabajo en la agricultura con distintas podas o tratamientos para una óptima campaña. Para el secretario general de COAG en Jaén, Juan Luís Ávila, el referido concepto de "soberanía alimentaria" adopta su máximo sentido en tiempos de coronavirus.

"En situaciones de dificultad, se acaba la posibilidad de importaciones de otros países. Es fundamental que tengamos un tejido agrícola y ganadero importante en nuestra sociedad que nos permita enfrentarnos con mayores garantías a cualquier crisis, incluida la crisis que estamos viviendo", señala Ávila.

Ampliaba el responsable de COAG en Jaén estas afirmaciones, tranquilizando también a la ciudadanía. Los alimentos no faltarán en las estanterías de los establecimientos. "El esfuerzo que van a hacer las mujeres y los hombres del campo va a ser importante. Vamos a asegurar el abastecimiento a la población de todos los alimentos. Por suerte tenemos en la provincia de Jaén una capacidad tremenda para generar esos alimentos, porque tenemos tierra de mucha calidad y tenemos las condiciones climáticas perfectas para ello", ha dicho.

Mensaje a las autoridades

Por otro lado, desde Asaja, su secretario general en la provincia de Jaén Luís Carlos Valero comentaba a Radio Jaén Cadena SER que es "imprescindible" que desde las autoridades se tenga en cuenta "el valor estratégico que tiene la agricultura".

"Imaginaros una crisis mucho más profunda. La que se está desarrollando en toda la sociedad, en todo el mundo y especialmente en Europa. El coronavirus. Cualquier otra pandemia o epidemia nos remitiría a que sin agricultura no hay nada", señala Luis Carlos Valero.

El líder de Asaja en la provincia es muy claro y conciso para que la sociedad y, sobre todo, las instituciones públicas lo entiendan. Asegura taxativamente que "sin comida, el mundo no existe". "Por lo tanto, la agricultura tiene que tener el valor estratégico y prioritario que hasta ahora mismo se le estaba dando en la Unión Europea pero mejorándolo. Estábamos de manifestaciones y de movilizaciones porque la sociedad nos había vuelto la espalda, se había olvidado de nosotros. Creo que es el momento para una reflexión muy importante", decía Luís Carlos Valero.