Los jueces asturianos arbitran sustituciones universales en previsión de contagios por el Covid-19

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesùs María Chamorro, no dispone aún de datos sobre la merma de actividad en los tribunales a lo largo de las últimas horas pero reiteró que solo se atienden aquellos procedimientos urgentes; no se celebran matrimonios ni juicios de divorcio o juicios que tengan que ver con cuestiones urbanísticas, tributarias o laborales. Se celebran solo aquellos que tengan relación con la tutela de derechos fundamentales: libertad y prisión de detenidos o protección en casos de violencia de género. Para garantizar la prestación del servicio se ha habilitado además un mecanismo excepcional en previsión de que los propios jueces puedan enfermar; se trata de las sustituciones con carácter universal entre los ciento cincuenta jueces que ejercen en Asturias, una fórmula que hasta ahora no estaba contemplada.

Por su parte la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández ha reconocido el perjuicio que esta situación excepcional representa para muchos ciudadanos pero garantizó que sus derechos “van a estar salvaguardados como siempre” y que se está cumpliendo a rajatabla con los servicios mínimos. Reconoce Esther Fernández que los retrasos van a causar un grave perjuicio a los ciudadanos pero cree que todas estas circunstancias “se van a ir solucionando día a día”.

Los jueces y fiscales han reclamado también medidas de protección de la salud pero la autoridad sanitaria considera que son válidas las dictadas para la ciudadanía en general y no se les reconoce el carácter de personal de riesgo. El presidente del TSJA y la fiscal superior participaron este martes en la primera reunión de la comisión de seguimiento del Covid – 19; en ella se analizaron las contingencias de la actual situación y las medidas para asegurar la prestación de los servicios judiciales.