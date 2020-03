Los trabajadores de limpieza de A Coruña amenazan con hacer la recogida ante la falta de baños

"Si no podemos ir al baño no trabajamos", así de claro ha sido Miguel Ángel Sánchez, secretario general del sindicato de trabajadores de la limpieza, STL, ante la falta de aseos para los empleados. Señala que hoy a partir de las 10 de la noche dejarán de prestar el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria en caso de que no haya baños en varios puntos de la ciudad.

¿Qué dice el Concello?

Desde el Concello de A Coruña señalan que hay nueve baños distribuidos por zonas y que "todos los aseos públicos de los parques municipales" están a su disposición.

¿Y los empleados de Cespa?

Los empleados de Cespa, concesionaria del servicio, consideran que el Concello no está cuidando a la plantilla de un servicio fundamental para la ciudad.

Denuncian falta de protocolo ante el estado de alarma por el coronavirus y que tampoco cuentan con mascarillas. Ellos dicen que se han puesto en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente, pero que aún no han obtenido respuesta.

La necesidad de baños es generalizada entre los trabajadores de otras concesiones municipales, así como los conductores y conductoras de autobuses y los policías municipales que trabajan en la calle diariamente.