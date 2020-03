El Ayuntamiento de Oviedo buscará otro modo de entregar los cheques de comedor si no puede abrir los colegios

El Ayuntamiento de Oviedo había planteado la propuesta de abrir parcialmente los colegios de la ciudad para poder hace entrega de los menús escolares a las familias que los necesitasen. La idea, sin embargo no es del agrado de la delegada del gobierno, Delia Losa que ve “una temeridad permitir el acceso a los centros educativos para recoger alimentos”. Una razón que suma a la imposibilidad de incumplir lo establecido en el decreto de del estado de alarma.

Sabido esto, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha mostrado, este mediodía en Hoy por Hoy Asturias, optimista a la hora de encontrar otra solución para lograr hacer llegar los vales por la comida a las familias que lo necesiten: ”El Ayuntamiento de Oviedo no va a dejar a nadie tirado”, dice Canteli. En ello están trabajando, a esta hora los técnicos municipales que, en breve, según confiesa darán con la solución al problema.

El alcalde de la capital del Principado continúa muy pendiente de la evolución de la pandemia y de las medidas que se están tomando por parte del gobierno central. Soluciones que, en el ámbito económico no son suficientes para el primer edil de Oviedo: “Echo en falta más ayudas para los autónomos, que son el colectivo más perjudicado por la situación” ha dicho.

A la hora de aportar ideas, la última de Canteli ha sido la de proponer la reapertura de los edificios de maternidad y silicosis del antiguo HUCA para ponerlos a disposición de las autoridades sanitarias “porque poseen todos los elementos necesarios para poder atender a los pacientes, solo habrá que limpiarlos, desinfectarlos y volver a ponerlos en marcha”, afirma. De todos modos, reclama que desde el gobierno regional se diga si es posible o no rescatar el antiguo hospital para hacer frente a la pandemia.

Dice Canteli que continuamos yendo 20 días por detrás y que es necesario tomar las medidas con más celeridad “para que no pase como cuando pedí cerrar todos los colegios y nadie me hizo caso”. De todos modos, recuerda que el ayuntamiento está trabajando de forma intensa para que nadie se quede tirado: Quién no lo hace desde su puesto de trabajo lo hace desde casa, pero todos estamos buscando soluciones”.

Escucha aquí la entrevista íntegra...