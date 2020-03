Nioh 2, quien juega con demonios encuentra mucha muerte

Los demonios japoneses de Nioh 2 ya están sueltos por nuestras PS4. Se trata de la precuela de Nioh, el juego que trasladó la fórmula de la saga Souls al universo samurái japonés. Eso significa combates despiadados y muertes recurrentes, con toques históricos y del folclore nipón. “La muerte es algo seguro, por lo que debemos vivir al máximo”, nos dicen en un momento determinado. Y vaya si debemos aprovechar.

Nioh 2 se ambienta en la época medieval japonesa, en un contexto de continua guerra civil, donde encontraremos incluso a militares históricos reales. Esta vez no manejamos a un héroe predeterminado sino que podemos crear a nuestro guerrero o guerrera con un amplio editor. En cualquier caso encarnaremos a un cambiante, un experto en las armas capaz de convertirse en yokai -los demonios de la tradición japonesa-. Estas transformaciones son de tres modelos: bárbaro, fantasma y fiera, con características de lucha propias y personalizables según avanzamos en la historia. Para ello necesitamos núcleos del alma que iremos en un tablero al estilo de Final Fantasy X. Estas transformaciones son poderosas y espectaculares visualmente.

Como buen heredero de la saga Souls, este Nioh 2 es despiadado con el jugador. Dentro de sus laberínticos mapeados vamos a encontrarnos enemigos letales, que pueden acabar con nosotros con apenas tres embestidas. De hecho, hasta el propio entorno es un enemigo, con llamas que nos queman, brechas en el suelo por las que podemos caer y zonas pantanosas que nos ralentizan en combate. Tenemos que estar preparados porque vamos a morir muchas veces y recorrer una y otra vez las mismas zonas para conseguir equipo más fiable, una mecánica que no convence a todo tipo de públicos.

El combate en sí es rítmico, con guardias y esquivas, a lo que se suman las tres posturas diferentes para nuestra katana. La parada y el contraataque en el momento justo son básicas, siempre vigilando de reojo nuestra barra de resistencia. Y lo dicho, hasta el enemigo más insignificante puede mandarnos al otro barrio por un par de errores. Los enemigos finales son grandiosos y nos impresionan con sus rutinas y mecánicas, además de mandarnos momentáneamente al mundo en blanco y negro en el que ganan poder. Las transformaciones en yokai se vuelven entonces decisivas así como aprovechar sus ventajas y especializaciones.

Espectaculares luchas contra jefes finales demoníacos / Team ninja / Playstation

Sus creadores, el Team Ninja, considera irrenunciable el significativo nivel de dificultad; pero han sido benevolentes con nosotros y ahora podemos conseguir ayuda online de un acólito mucho antes que en la primera parte. El componente multijugador hasta para tres personajes a la vez da variedad a un título cuya primera partida nos puede llevar más de 50 horas, abriendo la puerta a una segunda vuelta con mejores objetos y dificultad infernal. En el caso del multijugador se repiten los escenarios pero no la colocación de los enemigos, lo que cambia por completo nuestras estrategias.

A nivel audiovisual Nioh 2 tiene altibajos, con un nivel de detalle correcto pero sin grandes alardes para la época actual de fin de generación. Contamos con tres opciones de rendimiento: 60 imágenes por segundo con gráficos más justos, 30 imágenes por segundo con más detalle visual, y una tercera variante híbrida y dinámica. Gráficamente no nos deja con la boca abierta, pero se agradecen las posibilidades de rendimiento para unos combates que deben medirse al milímetro. A nivel sonoro sí es una maravilla, con efectos conseguidos y una épica banda sonora, especialmente en los encuentros más importantes. Finalmente hay que saber que las voces están dobladas al inglés y japonés, y los textos, al español.

Samuráis convertidos en yokais, demonios japoneses / Team ninja / Playstation

Más actualidad

Microsoft ha presentado algunas características técnicas hasta el momento desconocidas de su próxima Xbox Series X, que verá la luz a finales de este 2020. Su CPU tendrá 8 núcleos, su GPU 12 teraflops, contará con un disco duro sólido de 1 Tb ampliable y capacidad para conectar más discos externos y USB 3.2. Sus objetivos de rendimiento serán gráficos en 4K a 60 imágenes por segundo, pudiendo llegar a 120 Fps. Además contará con la tecnología de reflejos y refracciones ray tracing acelerada por hardware. Microsoft quiere avanzar sobre todo en la velocidad de procesamiento y minimizar la latencia en los controles.

Capcom ha confirmado que el nuevo Resident Evil 3, que llegará al mercado el 3 de abril para PS4, Xbox One y Steam (PC), tendrá una demo abierta el próximo 19 de marzo. Será una gran oportunidad para conocer al nuevo archienemigo Némesis, uno de los jefes finales más persistentes de la historia de los videojuegos, que no parará hasta aniquilar a la protagonista Jill Valentine. Resident Evil 3 incluirá el multijugador 4 vs 1 (4 supervivientes contra un maligno) Resident Evil Resistance, que tendrá su propia demo el 27 de marzo.

Xbox One y PC ya cuentan con la segunda parte de Ori, Ori and the will of the wisps, En esta aventura plataformera onírica contamos con nuevas armas y habilidades, y con un importante componente vertical además de avance horizontal. Sorprenden las detalladas animaciones y los efectos lumínicos de nuestra espada, que nos ayudan a luchar contra una atmósfera oscura y ejecutada magistralmente desde el punto de vista de la ilustración artística.

Este 19 de marzo se lanza TT- Isla de Man 2 para PS4, Xbox One y PC. Y es una gran noticia por la escasez de juegos de motociclismo con los que cuenta la generación actual de consolas. Sobre las bases de una primera parte que ya reflejaba bien los riesgos de una prueba extremadamente peligrosa (han muerto más de 250 pilotos) sobre carreteras convencionales y con unos terroríficos cambios de rasante, la segunda parte repite estilo a medio camino entre el arcade y la simulación, pero con alta dificultad. Cuenta con el circuito oficial y 17 adicionales, así como 18 motos personalizables y un mundo abierto para probar su rendimiento. Gráficamente es un poco justo, pero su sensación de velocidad es muy grande. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.