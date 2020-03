Con bolsas de basura: así trabajan en la UCI de un hospital de Soria

En el cuarto día del estado de alarma, las carencias se hacen notar en todos los centros sanitarios, especialmente es preocupante en la UCI del Hospital Santa Bárbara de Soria, donde ya no había ni siquiera batas para los profesionales del servicio. Así lo denuncian los profesionales sanitarios en un vídeo difundido por las redes sociales en el que se ve cómo los sanitarios usan bolsas de basura para protegerse. "Es muy triste, la bolsa de la basura", dice una de las enfermeras, cubierta con una bolsa de plástico sobre la bata. "No tenemos material, no tenemos nada", se queja otra de las profesionales. El martes los bomberos acudieron a Urgencias del Hospital Santa Bárbara para actuar en todo el espacio y que la instalación esté en las mejores condiciones posibles, pero los trabajadores denuncian que ya no hay recursos básicos.

La situación en la residencia Los Royales

La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta ha confirmado que una persona, un residente, ha fallecido a causa del coronavirus en la residencia de ancianos de Los Royales de Soria, dependiente de la Junta de Castilla y León. Añaden estas fuentes que, “desde el 1 de marzo y hasta hoy, han fallecido 11 personas mayores en esa residencia, de los que tan solo uno de ellos estaba diagnosticado como positivo en COVID-19”, no obstante no especifican cuántos fallecimientos se han producido el fin de semana, cuando habrían sumado nueve personas. Los familiares muestran sus críticas: “Nos están ocultando información, mi madre tenía más de 38 de fiebre hace días cuando me avisaron y hoy me han llamado para decirme que ya no tenía fiebre y no me lo creo”, cuenta por teléfono un familiar de residente. “Hemos hablado con otros familiares y estamos indignados porque sabemos que se han producido más muertes de otros ancianos con síntomas del coronavirus, pero que no se les ha practicado la prueba”, denuncia otro. “No nos cogen ni el teléfono para saber cómo están nuestros familiares y ahora nos indican que nos irán llamando a todos en los próximos días”. La semana pasada tan solo se practicó la prueba a seis residentes que dieron positivo pero los síntomas del virus se han extendido.