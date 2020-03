Mendo: "Es improbable que podamos disfrutar de la Vuelta Ciclista Asturias"

La crisis del coronavirus se extiende y todavía no se sabe cuándo cesará. A su paso, no solo deja unas consecuencias nefastas que podemos observar día a día, sino que también arrolla con cualquier evento deportivo. Uno de los más aclamados en nuestra región cada año tampoco se podrá llevar a cabo en esta ocasión.

Hablamos de la edición anual de la Vuelta Ciclista Asturias, que está a un paso de ser cancelada de cara al presente año. Su disputa estaba prevista para los días 1, 2 y 3 de mayo con una etapa inaugural Oviedo-Pola de Lena, pero la directora de la ronda asturiana, tras conversaciones con este medio, ya da por descartada su celebración.

Escucha las declaraciones de Cristina Álvarez Mendo para Radio Asturias:

"La UCI (Unión Ciclista Internacional) ha suspendido todas las carreras hasta el 30 de abril. El Giro, que es en mayo, se ha anulado, y el Tour de Hungría también. Estamos a la espera de que un organismo oficial, bien la UCI a través de la Federacion Española de Ciclismo nos lo comunique, pero todo parece ser que, a priori, en vista de los acontecimientos, es improbable que podamos disfrutar de La Vuelta Ciclista Asturias", aseguró Mendo.

Este evento no regresará hasta 2021, como también ocurre con la Vuelta al País Vasco o la Vuelta a Cataluña. Desde la organización esperan recuperar la inversión realizada, pero lamentan no poder disfrutar de esta cita que, no solo colocaba en el foco nacional a nuestra región, sino que también suponía una gran inyección económica.