Coincidiendo con la celebración este domingo del Día Internacional del Agua, desde el programa Hoy por hoy de Radio Jerez hemos querido profundizar en el ciclo del agua. Desde el manantial de El Tempul hasta la Estación de Depuración de Aguas Residuales de El Portal, pasando por el proceso de cloración, el histórico Depósito de Tempul, la búsqueda de fugas y telecontrol, la red de alcantarillado o la estación de bombeo de residuales.

Antes de la paralización de toda actividad por la crisis del COVID-19, la ONU había aconsejado realizar actividades que fomenten la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos, una ocasión perfecta para aprender más sobre el agua.

Manantial de Tempul / Radio Jerez Cadena SER

No está de más recordar que el agua potable es un bien tan escaso como necesario para el fundamento de la vida en el planeta, y que su protección y conservación es indispensable para mantener el equilibrio de los diversos ecosistemas. El 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, pero sólo el 2% es potable.

Para el director gerente de Aquajerez, Enrique Reina, "resulta algo muy trivial llegar a casa, abrir un grifo y que salga agua. Parece algo natural, que sucede porque tiene que suceder, pero para que eso ocurra hay muchísimo trabajo detrás".

Alcantarillado en el punto de cloración de Alcornocalejos / Radio Jerez Cadena SER

En este reportaje nos proponemos descubrirlo de la mano de técnicos con una amplia experiencia y muy comprometidos con el medio ambiente y la sostenibilidad. Porque si importante es el suministro y abastecimiento, no lo es menos darle un tratamiento adecuado a las aguas residuales. En Jerez se consumen al día 40 millones de litros de agua, "imagínense que fuese todo al cauce del río Guadalete, sería un gravísimo problema sanitario y medioambiental", apunta Enrique Reina.

Para el gerente de Aquajerez "el agua que sale del grifo en Jerez es más saludable que la embotellada". Esto contrasta con la estampa cada vez más habitual de personas saliendo de los supermercados con garrafas de agua mineral. "No voy a ser yo quien hable mal del agua mineral -señala Reina-, pero la del grifo lleva cloro libre residual, por requerimiento sanitario, y el agua mineral no lo lleva". Esto quiere decir que "si yo meto un dedo con gérmenes en un vaso de agua ese cloro los elimina y no entran en el cuerpo humano".

Maquinaria original del Depósito del Tempul / Radio Jerez Cadena SER

Sobre este particular, y al hilo de la actualidad que vivimos, Enrique Reina informa de que "el cloro libre residual y el tratamiento de desinfección que lleva el agua del grifo, es suficiente para eliminar cualquier bacteria o virus, entre ellos el famoso coronavirus. De todas formas, todas las medidas son necesarias, porque cuando metemos la mano bajo el grifo no está mojada completamente, sino que es un efecto de capilaridad"

En Jerez, cada persona gasta en torno a 140 litros de agua al día. La mayor parte del consumo se lo llevan la lavadora, el lavavajillas, la ducha y el inodoro. Si el consumo de agua para beber se reduce a entre uno y tres litros por persona (dependiendo de la época del año), concluímos que el agual mineral no supone una competencia para Aquajerez. De cualquier forma, su gerente defiende que "el agua del grifo es más barata y tiene más garantía sanitaria. Mil litros valen un euro, y en los supermercados un litro de agua mineral barata cuesta unos cuarenta céntimos. Es cuestión de gustos".

Parte de una antigua tubería de la red de abastecimiento / Radio Jerez Cadena SER

Desde Aquajerez destacan "un rendimiento de la red que pocas ciudades europeas igualan o mejoran. La antigua Aguas de Jerez ya tenía un rendimiento muy bueno, pero nosotros lo hemos mejorado en torno a 15 puntos. Eso significa que de cada cien litros de agua que se distribuyen en Jerez salen por el grifo 89, lo cuál es un rendimiento altísimo". Los once que se pierden suelen ser por averías, subcontaje de contadores y un uso fraudulento del agua.

Hay quienes pronostican que las guerras del futuro lo serán por el agua. "No se sabé qué va a pasar, aunque es una posibilidad que no descarto. Apuesto por que hagamos un uso razonable del agua, invirtamos en infraestructuras, en buenos gestores públicos o privados, en un tratamiento adecuado de las aguas residuales para evitar problemas medioambientales y en I+D+I".