Y a ti, ¿dónde te pilló el coronavirus?

Es muy posible que esta sea la pregunta que mucha gente se haga dentro de algunos años, cuando toda la crisis del coronavirus forme parte del pasado. En Hoy por hoy hemos viajado a Italia, Estados Unidos, Hungría y Reino Unido de la mano de cuatro estudiantes que han querido compartir sus historias.

Claudia García Conejero tiene 21 años y estudia Derecho en la Universidad de Murcia. En septiembre, decidió hacer las maletas para disfrutar de un Erasmus en Cagliari, capital de la isla de Cerdeña, en Italia. Esta murciana está intentando afrontar la situación con positividad, manteniéndose activa y ocupando la mente, pero reconoce que la situación en España le preocupa.

"En esta situación me gustaría estar con mi familia, pero pienso que lo más sensato es quedarse en casa para no propagarlo más. Así es como vamos a frenarlo", ha reflexionado. Además, ha señalado que Cagliari ha atravesado una situación similar a la de Murcia, al detectar la mayoría de casos de contagio en ciudadanos que habían viajado desde el norte de Italia, zona cero de la epidemia en el país.

Otra estudiante Erasmus, Elena Gómez Cervantes, también de 21 años, escogió como destino Budapest (Hungría). Esta futura periodista alaba la rápida actuación del gobierno húngaro frente a la crisis: "Desde hace dos semanas solo están abiertos los supermercados y las farmacias, a pesar de que aquí hay pocos contagios". Sin embargo, la barrera del idioma podría suponer un problema en caso de caer enferma, y muchos de sus amigos están regresando a España.

María Llanos, albaceteña y de la misma edad, denuncia por el contrario que la actuación en Reino Unido no ha sido tan eficaz. "Esta semana las cosas han empezado a cambiar, pero el fin de semana pasado la vida seguía de forma tnormal. La gente llenaba los pubs, muchos iban a clase y todos los ancianos seguían en la calle. Era bastante preocupante de ver", ha asegurado. Ante la amenaza de que dejen de operar vuelos entre España y Reino Unido, esta estudiante de la Universidad de Murcia sí que ha decidido regresar. "La situación aquí va a llegar a ser incluso más grave que en España e Italia, según lo estamos percibiendo", ha señalado.

Por último, hemos querido saber cómo se vive la crisis del coronavirus al otro lado del charco. Daniela Caballero Rubio, una estudiante murciana de Bellas Artes, lleva cinco años viviendo en El Paso, Texas. La crisis ha pillado a los estadounidenses en vacaciones, pero aun así se han suspendido las clases de todo el semestre. En El Paso se han tomado medidas aunque no se ha detectado aún ningún contagio, así que Daniela se lo toma con calma. Se planteó volver, especialmente por el miedo a que la sanidad privada no la atienda en caso de contagio: "Me habría sentido más segura sabiendo que cuento con una sanidad pública que me protege, pero para entonces ya era demasiado peligroso pasar tanto tiempo en aeropuertos y autobuses".

La joven también ha señalado que la reacción en Estados Unidos ha sido bastante similar a la que se ha vivido en España, con compras masivas en los supermercados. "La diferencia es que uno de esos productos son armas y munición, algo que crea una sensación de bastante inseguridad a la hora de hacer la compra", ha comentado. Su casa se encuentra muy cerca del Walmart donde el verano pasado un tiroteo acabó con la vida de 22 personas.