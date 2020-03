Vada: "Ganaremos al virus respetando la cuarentena y tranquilos en casa"

Vada abre su corazón para relatar cómo está viviendo esta situación tan grave debido a la crisis del coronavirus. El futbolista argentino del Almería se ha sincerado en la emisora oficial del proyecto rojiblanco de Turki Al-Sheikh en la que ha hablado del presente y de un futuro del que todavía no sabemos cómo será. De hecho, la incertidumbre es tal que no se puede garantizar si volverá la competición ni cuándo.

Sorpresa

“Nos agarró desprevenidos a todos y es algo sobre lo que tiene que tomarse conciencia y respetar lo que dice el Gobierno. He hablado con mi mujer que la gente lo está llevando bastante bien, todavía no hemos ido ni al súper porque habíamos hecho dos compras grandes en la semana previa. Estamos encerrados y por suerte el club nos ha traído material para hacer trabajo físico. Es algo que está siendo mundial y esperemos que todos cumplamos con la cuarentena y se solucione lo más rápido posible para volver a la normalidad”, afirma.

La familia está en Argentina: “Es difícil, uno piensa constantemente en cómo no me fui. Mi padre está haciendo cuarentena en San Jorge (Santa Fe) y nos mantenemos en contacto también con mis suegros porque mi novia está acá y tienen mucho miedo. Nos preguntan constantemente. Ahora se están dando allá muchos casos también y se hace más difícil al estar lejos de las familias. Decidimos que lo mejor era quedarnos y hacer bien la cuarentena para ver qué pasa en estos días porque la incertidumbre es total y no sabemos realmente cuándo va a parar”, explica el jugador rojiblanco.

“Tomando conciencia de lo que estamos viviendo, respetando lo que dice el Gobierno y estando todos unidos porque si cada uno respeta la cuarentena los días que hagan falta y está tranquilo en casa, pese al aburrimiento, pronto podremos pasarlo”, recuerda.

El día a día: “A mí y a mi novia nos da miedo por tener a la familia lejos, eso te bajonea un poco. Pero lo mejor es estar acá, hacer la cuarentena y trabajar para estar cerca del club. A lo mejor nos cansamos de mirar series, películas y jugar a juegos de mesa, pero es lo que toca, quedarse en casa y esperar que pase lo más rápido posible”, señala el centrocampista argentino.

Habrá que hacer una especie de mini-pretemporada: “Vi una entrevista de Javi Agenjo, nuestro preparador físico, y mínimo son dos semanas para adaptarnos. No es lo mismo trabajar en casa que con la pelota porque el ritmo te lo da los entrenamientos y los partidos. Necesitaremos un tiempo para ponernos en forma y seguir con la racha que iniciamos contra el Dépor. Nos cortó en un partido muy bueno y ahora hay que trabajar el doble para volver a ese nivel y se necesitan días”, afirma Vada.