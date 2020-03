El RAC pide a Bilbao y Donostia que supriman la OTA y anulen multas

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ha pedido a los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián que se "replanteen" el mantenimiento de la OTA y que anulen las multas impuestas desde que el Gobierno Vasco declaró la alarma sanitaria.

El RACVN "no comparte ni entiende" la decisión de estos dos consistorios, que contrapone a la adoptada en municipios como Vitoria, Eibar, Errenteria, Irun y Pamplona, pues cree que al suprimir temporalmente la OTA han tomado "una medida coherente, sensata y acorde con la excepcionalidad del momento".

Para esta entidad, el "efecto llamada" para ocupar los estacionamientos regulados por la OTA "carece de sentido" en las circunstancias actuales.

"Quien vaya a utilizar su automóvil estos días, lo va a hacer de igual manera, haya OTA o no, incluso si ésta duplicase los precios de sus tarifas. Quien utilice de manera indebida su automóvil durante estos días, deberá ser sancionado por los cuerpos de seguridad y no por el personal de la OTA", subraya.

Alega asimismo que no todos los conductores disponen de la aplicación del teléfono móvil para pagar la OTA, por lo que tienen que utilizar el sistema tradicional, que le obliga a introducir la matrícula manualmente y obtener el tique pulsando las botoneras, lo que "convierte a los parquímetros en fuentes de contagio".

"¿Acaso se están desinfectando las máquinas cada vez que un usuario saca el tique?", se pregunta el RACVN, que advierte de que además, de esta forma, muchos usuarios tiene que salir a la calle a mover el vehículo y volver a pagar por ello.

Con esta medida, entiende que también los trabajadores de la OTA quedan expuestos, cuando podrían "quedarse perfectamente en sus casas por su propia seguridad".

Cree que, en este caso, "se de la paradoja de que a un ciudadano le puedan multar, bien por salir de casa a cambiar el coche o poner el tique", por "no ser motivos" recogidos en el decreto sobre el estado de alarma, "o bien por no cumplir con la ordenanza municipal si decide no salir a la calle por estos motivos".

"El Real Decreto debiera anular las actuaciones de los ayuntamientos en esa materia porque si se cumple con la OTA se incumple con el Real Decreto", asegura.

El RACVN dice que en este momento los problemas derivados del uso del vehículo privado, como la contaminación atmosférica y acústica o las aglomeraciones, han desaparecido.

Y opina que el transporte público "no es lo más recomendable", que "lo que usualmente es una ventaja ahora es un inconveniente".

"Aunque con limitaciones, el transporte público sigue siendo fundamental e imprescindible para muchos usuarios, como también lo es el privado. No podemos olvidar la circunstancia vivida hace unos días en algunas líneas del metro de Bilbao, donde la aglomeración de personas fue especialmente notable y peligrosa", resalta.

Considera que "rectificar es de sabios" y por ello reclama a los ayuntamientos de San Sebastián y Bilbao que "recapaciten", "cambien de criterio" y "retiren" las multas, cuando además ambas instituciones han dicho que en esta tesitura "lo que menos importa" es la recaudación